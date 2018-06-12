Akar: Bunların sonunu getirmek için kararlıyız

Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatında 12 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kandil başta olmak üzere Hakurk, Avaşin-Basyan'a yönelik gece yarısı düzenlenen harekatın bir bölümü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından harekat merkezinden bizzat takip edildi.

Orgeneral Akar, "Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok. Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmek için kararlıyız." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile dün akşam saatlerinde Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına gitti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanmaya başlayacağı yeni üniformalardan giyen Orgeneral Akar, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne geçerek brifing aldı. Çalışmaları denetleyen Akar, daha sonra gece yarısı Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının bir bölümünü takip etti. Kandil başta olmak üzere Hakurk ile Avaşin-Basyan'a yönelik harekatlarda teröristlerin sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullandığı 12 hedef imha edildi.

Böylelikle 2 gün içinde söz konusu bölgede 26 hedef savaş uçakları tarafından vurulmuş oldu.

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Genelkurmay'dan hava harekatlarına ilişkin açıklama