Akar'dan ABD Temsilcisine: Terör örgütü bölgeyi tamamen terk etmeli

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Akar, Jeffrey ile Milli Savunma Bakanlığındaki makamında görüştü. Bakan Akar'ın kabulü basına kapalı gerçekleşti. "Terör örgütü bölgeyi tamamen terk etmeli" Görüşmede, Suriye'de son dönemdeki gelişmeler ele alınırken, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edildi. AA

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