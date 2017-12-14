Akar'dan Irak Genelkurmay Başkanı ve ABD'li komutanlarla önemli görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ev sahipliğinde Irak Genelkurmay Başkanı ve ABD'li komutanlarla üçlü zirvenin gerçekleştirildiği açıklandı. Açıklamada, "Irak ve Suriye'deki genel durum ile terörle mücadele ele alındı" denildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleri ile mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili hususların görüşüldüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel'in katılımıyla güvenlik zirvesi yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki toplantıda, başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleri ile mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili hususlar görüşüldü.