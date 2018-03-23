Akar, Genelkurmay çatı davasında 'katılan' sıfatıyla ifade verdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili 'çatı' davasında dün 'katılan' sıfatıyla ifade verdi.

Akar, Genelkurmay 'çatı' davasında 'katılan' sıfatıyla verdiği ifadede, "15 Temmuz darbe girişimi sadece şahsıma değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve milletimize karşı yapılmıştır. Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım" dedi.

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