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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Akar Kardak'a gitti, gerginlik yaşandı

29 Ocak 2017, Pazar 14:38
Orgeneral Hulusi Akar, bugün saat 12.00 sıralarında Kardak Kayalıkları'nı ziyaret etti. Yunan botunun, Orgeneral Akar'ın Kardak'a girmesini önlemeye çalışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yarım saat süren gerginlikten sonra Genelkurmay Başkanı Akar, Bodrum'a geri döndü.

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bölgeye sürpriz bir ziyaret yaptı.

Sabah saatlerinde sürpriz bir program ile Bodrum'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hücum botuna binip peşindeki iki hücum bot ile birlikte 21 yıl önce krize neden olan Kardak Adası'na gitti.

Turgutreis ve Ortakent sahillerinde incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, gemi yanaşma iskelesine gelerek buradan karaya çıktı. Daha sonra bölgede hazır bekleyen 2 helikopterden birine binen Orgeneral Akar, sahil ve Kardak civarını bir süre de havadan kontrol ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

HÜCUM BOTUNUN ÖNÜNE GEÇTİ

1996 yılında çıkan krizde, Yunan helikopterinin düşmesi sonucu 3 Yunan subayın öldüğü olayın yıl dönümünde, Kilim Adası'nda anma törenleri düzenlenirken bir Yunan botu, Genelkurmay Başkanı Akar'ı taşıyan hücum botunun önüne geçti.

GERGİNLİK YAŞANDI

Yunan botunun, Orgeneral Akar'ın Kardak'a girmesini önlemeye çalışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yarım saat süren gerginlikten sonra Genelkurmay Başkanı Akar, Bodrum'a geri döndü.

DHA

Etiketler: hulusi akar
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