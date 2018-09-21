Akar müşteki olmaktan vazgeçti

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın avukatı, müvekkilinin darbe girişimine yönelik savcılık ve mahkemede detaylı beyanlarının bulunduğunu belirterek, bunların Akıncı Üssü’ne yönelik dava kapsamında da geçerli sayılmasını ve Akar’ın müşteki sıfatıyla dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti.

Akıncı Üssü dâvâsı kapsamında sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından dâvâya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mağdur ve müştekilerin ifadesini almaya başladı. Mahkeme, bu kapsamda, dönemin Genelkurmay Başkanı olan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar için mağdur sıfatıyla dün beyanının alınmasına yönelik dâvetiye gönderdi. Bununla ilgili Akar’ın avukatı tarafından mahkeme başkanlığına sunulan dilekçede, müvekkilinin soruşturma aşamasında 18-19 Temmuz 2016’da savcılığa, kovuşturma aşamasında ise Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine müşteki sıfatıyla beyanda bulunduğu hatırlatıldı. Dilekçede, “Hulusi Akar’ın müşteki sıfatıyla dinlenmesi konusunda ara karardan sarfınazar edilmesine karar verilmesini talep ederim” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Akar’ın avukatı tarafından, sanıklardan şikâyetçi olunması ve dâvâya katılıma yönelik daha önce de dilekçe verilmişti.

