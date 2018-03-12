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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Akar: Sadece PKK değil, IŞİD de bölgeden temizleniyor

12 Mart 2018, Pazartesi 15:23
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, IŞİD'li teröristlerin kıyafetlerini değiştirip PKK arasına katıldığını söyledi. Akar, "Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor" dedi.

Orgeneral Akar, Katar Ulusal Kongre Merkezi'ndeki, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX)-2018 fuarına katıldı, fuardaki Türk firmalarının stantlarını gezdi.

Açılış töreni öncesi AA ve TRT muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Afrin'de 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirtti.

Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlama ve icrasında yalnızca barınak, sığınak, mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, sivil hassasiyetinin, Türk ordusunun en önemli özellikleri arasında olduğunu kaydetti.

Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki sivil hassasiyetinin Zeytin Dalı Harekatı'nda da sürdüğünü ifade eden Akar, "Terör örgütü bu konuda manipülasyon yapmaya çalışıyor. Belli bir kesim bunlara inanıyor ama bu konudaki hassasiyetimiz herkes tarafından biliniyor" diye konuştu.

'ÇEVREYE DE ZARAR VERİLMİYOR'

Harekatın başlangıcından itibaren özellikle harekat alanındaki dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılarla kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin, TSK unsurlarının hedefleri arasında yer almadığını belirten Akar, çevreye de zarar verilmediğini dile getirdi.

Harekat kapsamında ele geçirilen bölgelerde Kızılay ve AFAD ile koordineli olarak insani yardım faaliyetleri yürütüldüğünü söyleyen Akar, şunları kaydetti:

"Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına geri dönmelerini sağlıyoruz. Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor. DEAŞ'lı teröristler, kıyafetlerini değiştirip PKK'nın arasına katılıyor."

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