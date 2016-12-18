Akdeniz belediyesine kayyım atandı

Bir süre önce yapılan operasyon sonucunda bir eşbaşkanı gözaltına alınan, bir eş başkanı hakkında da arama kararı bulunan Akdeniz belediyesine İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atandı.

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