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9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Akgündüz Erdoğan'a seslendi: Haddinizi aşarak şer’î meselelerde fikir beyan etmeyiniz!

09 Mart 2018, Cuma 15:04
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, son günlerde ilahiyatçıların tepki çeken açıklamalarına ilişkin olarak, "Bugün İslam’ın uygulanması yer, zaman ölçüsüyle değişiyor. Şimdi bir çok hocaefendi beni tefe koyup çalacak o ayrı mesele" sözlerine ilk tepki Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'den geldi.

Akgündüz, "Muhterem Cumhurbaşkanım! Haddinizi aşarak şer’î meselelerde fikir beyan etmeyiniz!" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a konuşmasında bir kez daha tepki göstererek “Son günlerde bakıyorsunuz, birileri ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendince içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya” demişti.

"Şimdi birçok hocaefendi beni tefe koyup çalacak"

Erdoğan’ın konuşmasında “İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bileyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14 -15 asır önceki hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Onun için de bugün İslam’ın uygulanması yer, zaman ölçüsüyle değişiyor. Şimdi bir çok hocaefendi beni tefe koyup çalacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın” ifadeleri dikkat çekmişti.

“Ne dini müceddidsiniz ne de fıkıhçısınız"

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda üç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuğu olan Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Erdoğan’ın “İslam’ın güncellenmesi” sözlerine karşı çıktı.  

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, sosyal medya hesabından yayımladığı "Muhterem Cumhurbaşkanım! Haddinizi aşarak şer’î meselelerde fikir beyan etmeyiniz! Zira ne müctehid ve ne de fıkıhçısınız!" başlıklı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Muhterem Cumhurbaşkanım! Sizi Allah için seviyor ve 21. Asrın siyasî müceddidi olarak ilan ediyorum; ancak siz ne dinî müceddidsiniz ve ne de fıkıhçısınız. Ehil olmadığınız konularda ve hele de şer’î konularda görüş beyân etmeniz tamamen şahsınızı felâkete sürükleyebilir. Ben sözlerinizin maksadını aştığını hüsnüzanla yorumluyorum. Sizi Allah için seven bu kardeşinizden birkaç noktayı dinleyiniz."

"Algıcı medyaya güvenmeyiniz"

“Birinci Nokta: Nureddin Yıldız ve Faruk Beşer Hocalar ehl-i sünneti bu bid’at asrında müdafaa eden hocalardır. Ancak âyet ve hadisleri ve hatta şer’î hükümleri açıklarken bazı ifade yanlışlıkları bulunabilir. Biliniz ki, hedefleri bu iki hocayı yıpratmak değil, belki dini yıpratmak olan algıcı medyaya güvenmeyiniz” diyen Ahmet Akgündüz, şöyle devam etti:

“İkincisi, Diyânette ve Din Şleri Yükse Kurulunda İslam hukukunda gerçek uzman bulunduğu konusunda endişelerim vardır. Yahut algı operasyonundan korkarak söz söylemekten çekinmektedirler. Zira Diyanet İşleri Başkanımız ve Din İşleri Yüksek Kurulu, yine medyanın ortaya attığı evlenme yaşı konusunda imtihanı geçemediler. Meseleyi milletimize anlatamadılar. Anlatmak isteyenlere de fırsat vermediler.”

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    Akgündüz Erdoğan'a seslendi: Haddinizi aşarak şer’î meselelerde fikir beyan etmeyiniz!

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