Akıl sağlığına bakılacak!

İstanbul Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Terzi'yi darbettiği gerekçesiyle yargılanan Çakıroğlu, akıl hastalığının tespit edilebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumunda gözlem altına alınacak.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu ve şikayetçi Ayşegül Terzi'nin avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, sanık Abdullah Çakıroğlu'nun, akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise bu durumun ne zamandan beri sürdüğü, akıl hastalığının dava konusu olaya etkisinin ne olduğu ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumunda 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbeden Abdullah Çakıroğlu'nun "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.