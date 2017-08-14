Akıncı Üssü davasında 10. celse tamamlandı: "Ben bu soruya cevap veremem''

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın onuncu celsesi, sanık eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'nin çapraz sorgusuyla tamamlandı.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde eski Albay Muzaffer Düzenli, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Akıncı'daki darbecilerin sizin tanınırlığınız ve etkinliğinizden yararlanmak istediğini söylediniz. Bir albaysınız, üstünüzde birçok kişi var. Onların değil de neden sizin etkinliğinizden yararlansınlar. Bu etkinlik rütbenizden değil de örgütsel konumunuzdan mı kaynaklanıyor?" diye sordu. Düzenli ise "Bu şekilde devam ederse olmaz. Ben cevap vermek istiyorum ama bu bir yorum sorusu" karşılığını verdi. Düzenli'nin cevabı salonda bulunanların tepkisini çekti.

Düzenli, Uzay Şahin ile telefon görüşmesine ilişkin HTS kaydının sorulması üzerine, söz konusu görüşmeyi hatırlamadığını savundu. Uzay Şahin'in, telefonunun alındığını iddia ettiği saatten sonra da kendisini aradığı ve görüştükleri hatırlatılan Düzenli, "Kumpas böyle oluyor zaten, kumpas ile izah ediyorum." diye konuştu.

"Darbe girişimi olmasaydı Akıncı Üssü'ne gidip gitmediğimi de hatırlamayacaktım"

Bir soru üzerine Düzenli, WhatsApp grubundaki askerlerle toplantılar yaptığı yönündeki iddiayı da reddetti. 14 Temmuz'da Hava Harp Okuluna gidip gitmediği sorulan Düzenli, bunu hatırlamadığını öne sürdü. Düzenli'nin "Darbe girişimi olmasaydı Akıncı Üssü'ne gidip gitmediğimi de hatırlamayacaktım" diye konuşması salondakilerin tepkisini çekti.

13 Temmuz'da Hava Harp Okulundaki görüntülerin gösterilip, "Bu siz misiniz?" diye sorulan Düzenli, "Ben bu soruya cevap veremem. Bu iddianameden bir fotoğraf değil. Hangi şahsın yüzü net olarak görülüyor?" dedi. Fotoğrafa ilişkin soruların devam etmesi üzerine Düzenli, "Kendimi ezdirmem, kimsenin oyuncağı değilim." diye konuştu.

Alıkonulduğu yerden kim tarafından kurtarıldığı sorulan Düzenli, kendisini odadan kurtaran kişileri tanımadığını söyledi.

Düzenli, Mustafa Azimetli'nin kendisini 143. Filoda gördüğü yönündeki ifadesini de kabul etmediğini belirtti.

Darbe girişiminin İstanbul ayağını yönettiğine ilişkin soru üzerine Mustafa Düzenli, savunmasında cevap verdiğini belirterek soruyu yanıtlamadı.

"Müşterek projelerimiz var"

Çatı davasının sanıklarından tanıdığı olup olmadığı sorulan Düzenli, bu kişilerden bazılarını tanıdığını söyledi. Düzenli, "Bu kişilerle telefon irtibatın var mı?" şeklindeki soru üzerine, "Hatırlamıyorum. Son derece anlamsız sorular yönetiliyor." dedi.

Doğan Öztürk ile 15 ve 16 Temmuz’daki görüşmeleri sorulan Düzenli, Öztürk ile müşterek yürüttükleri projeler bulunduğunu, görüşmelerin bu kapsamda olduğunu öne sürdü. Düzenli, 16 Temmuz'daki görüşmelerin kendisine ait olmadığını savundu.

"Üs'te görüntüleriniz var. Darbeye iştirak ettiğinize ilişkin başka nasıl bir delil olması gerekir?" sorusu yöneltilen sanığın avukatı, soruya itiraz etti. Terörle mücadele kapsamında birliklerinden çıkarıldığı öne sürülen askerlerin vatandaşlara müdahale etmesini nasıl değerlendirdiği sorulan Düzenli, "Biz orada enterne edildikten kısa süre sonra hava karardı. Ben uçakların seslerini duymaya başladım. Ben o uçaklar nereye gidiyor, ne olmuş, halk dışarıda mı, o esnada bilmiyorum. Ben iddianameden ve medyadan gördüklerim üzerine bunları söylüyorum." ifadesini kullandı.

Düzenli, Hakan Çiçek'i tanımadığını da söyledi. "Sosyal etkinlik için davet edildiğini söyleyen bir siz varsınız, bir de o var." değerlendirmesi üzerine Düzenli, "Bana telefon görüşmesinde o binbaşı arkadaşın söylediği bu. 'Akıncı Üssü'nde bir sosyal etkinlik düzenlenecek, sivil olarak gelebilirsiniz' dedi. Onun haricinde başka bir şey yok. Sosyal etkinlik her yerde olabilir, etkinlikte muhabbet de yapılabilir, goygoy da" diye konuştu.

Sosyal etkinliğin üssün neresinde yapılacağının sorulması üzerine Düzenli, sosyal etkinliğin nerede yapılacağını bilmediğini, kendisinin 143. Filo'ya götürüldüğünü öne sürdü.

Muzaffer Düzenli, Fethullah Gülen ile savunmasının örtüştüğü yönündeki soru üzerine, yorum içerdiği için soruya cevap vermek istemediğini belirtti.

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