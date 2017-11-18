Akıncı Üssü davasında flaş gelişme!

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme 13 sanığı tahliye etti.

Davada mahkeme heyetinin talepleri almasının ardından savcı 13 sanık hakkında tahliye talebinde bulundu. Karar için duruşmaya 1 saat ara verildi. Aranın ardından mahkeme savcının talebini kabul ederek 13 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Diğer duruşma 11 Aralık – 20 Ocak tarihlerine ertelendi. Tahliye edilen isimler Mustafa Özbek, Mehmet Özkan Haniçi, Erkan Çoban, Cemal Tazesavaş, Selim Demir, Melih Yılmaz, Hüseyin Tanju Taşkıran, Mahmut Tüllüce, Ahmet Pala, Hasan Hüseyin Cerrahoğlu, Tuncay Sarı, İbrahim Doğru, Ahmet Cebel oldu.

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