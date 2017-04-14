Akıncı Üssü iddianamesi kabul edildi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 1 orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere toplam 481 şüpheli bulunuyor. BİR NUMARA GÜLEN, İKİ NUMARA ÖKSÜZ, ÜÇ NUMARA BATMAZ 6 şüphelinin sivil yönetici, 4 kişinin de sivil şüpheli olduğu iddianamenin bir numaralı şüphelisi terörist başı Fetullah Gülen, iki numaralı şüphelisi Adil Öksüz, üç numaralı şüphelisi Kemal Batmaz. 45 YÖNETİCİYE 303'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ İddianamede, terör örgütünün 45 yöneticisi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. AA

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