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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında istenen ceza belli oldu

28 Şubat 2018, Çarşamba 18:41
Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler üzerine sunucu Ahmet Keser'in "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında iki ayrı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı.

4.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Başsavcılık, Keser hakkında, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Sanık Ahmet Keser'in yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.

RTÜK'TEN AKİT TV'YE CEZA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Gün Başlıyor" isimli programda sunucu Ahmet Keser'in sarfettiği sözleri nedeniyle Akit TV'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, Akit TV'de yayımlanan ve sunuculuğunu Ahmet Keser'in yaptığı "Gün Başlıyor" isimli programın 26 Şubat tarihli yayını ele alındı.

Söz konusu yayında sunucu Keser'in "Afrin Harekatı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin sivilleri öldürdüğü" söylemlerine tepki olarak, "Niye öldürsün ki abi, zaten orada sivil olsa Türkiye Cumhuriyeti ordusu orada neden olsun ki... Bir kere varlık sebebini önce bir şöyle düşünelim, niye olsun ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusu sivil öldürmeye oraya niye gitsin ki abi? Yahu sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var." sözlerini sarf ettiği belirlendi.

Üst Kurul, Keser'in kişilere karşı kışkırtıcı ve hedef gösteren ifadelerde bulunduğu, yorumlarında bazı kişi ile kurumlara yönelik hakaret ve küçük düşürücü söylemleri kullandığı, yayınlarında argo ile küfürlü sözler sarf ettiği kanaatine vardı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlal edildiğini belirleyen Üst Kurul, söz konusu yayın için Akit TV'ye müeyyide uygulanması kararını aldı.

Bu kapsamda, kanala üç kez program durdurma ve bu tip ihlallerdeki en yüksek oran olan yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasına karar verildi.

AA

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  • Emir

    1.3.2018 12:42:46

    Adamlar sınırsız günah işleme özgürlüklerini kullanıyorlar,ağalara paşalara güvenip herşeyi söyleyebileceklerini düşünüyorlar.

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