AKP anketinde ilk kez sıra değişti

AK Parti'nin yaptırdığı 'Türkiye'nin en önemli sorunu sıralaması' anketinde ilk sıra değişti.Yapılan araştırmalarda 'terör' yerine ilk kez 'ekonomi' ilk sıraya geçti.

​Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yapılan araştırmada, ülkenin sorun sıralaması değişti.

Yıllardan beri en önemli sorun terör, ekonomi ve dış politika şeklinde sıralanırken, ilk kez bu sıralama değişti.

Ekonomi, Türkiye'nin öncelikli sorunu olarak ilk sıraya yerleşti. Terör ikinci, dış politika üçüncü oldu.

Ekonomiye yönelik şikâyetlerde artış yaşanırken, çoğunlukla işsizlik ve hayat pahalılığı gibi başlıkların öne çıktığı saptandı.

Parti, son aylarda AK Parti belediyelerinde yapılan operasyonu da sordu.

'BELEDİYELERDE DEĞİŞİME YÜZDE 65 DESTEK'

Habere göre, belediyelerde yapılan değişim kararına yüzde 65 destek geldi. Ancak AK Parti istifa ettirilen belediye başkanlarının bulunduğu iller ve ilçelerle ilgili olarak ayrı bir araştırma yapma kararı aldı. Bölgesel olarak yaptırılacak bu araştırmada, yaşanan değişimden sonra yurttaşların memnun olup olmadığı sorulacak. Özellikle belediye icraatlarıyla ilgili memnuniyet saptanacak ve yeni kararlar alınacak.

'ABD İLE İLİŞKİLER KONUSUNDA YÜZDE 58 DESTEK ORANI'

Ankette yurttaşlara ABD ile Türkiye ilişkilerinde son aylarda yaşanan gerginlik ve hükümetin tutumu soruldu. Kudüs krizi yaşanmadan önce yapılan, ABD'nin özellikle Suriye politikaları ve YPG'yle olan ilişkisinin sorgulandığı araştırmada, yurttaşlardan destek geldi.

Araştırmaya göre, hükümetin son dönemde ABD'yle olan ilişkilerine ve yürütülen politikaya destek verenlerin oranı yüzde 58 çıktı.

Araştırmaya katılanların yüzde 36'sı hükümetin politikalarına destek vermediğini dile getirirken, yüzde 6'sı ise fikri olmadığını ifade etti.