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14 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

AKP 'çelişkiler' dönemine girmiş bulunuyor

14 Kasım 2017, Salı 14:17
Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, bugünkü köşe yazısında "AK Parti galiba 'çıraklık, ustalık' döneminden sonra 'çelişkiler' dönemine girmiş bulunuyor" dedi.

Çakır'ın "AK Parti çok ama çok ayıp etmiş..." başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili kısım şöyle:

AK Parti TBMM Başkanı adayı olarak yeniden İsmail Kahraman’ı aday göstermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, “İsmail Beyin adaylığını ben de sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Zaten oy kullanma yetkim yok. Ben sadece AK Parti’nin Genel Başkanıyım ve Cumhurbaşkanıyım” dedi.

Cumhurbaşkanı bunu genel başkanı olduğu partisine bir sitem olarak mı söyledi yoksa başka bir anlamda mı bilmiyorum.

Zaten bu mevzu partilerinin iç meselesidir.

Benim merak ettiğim husus şudur:

Şimdi bir yanda Atatürkçü olan ve CHP’nin elinden Atatürk’ü kurtarmaya çalışan bir AK Parti var. Bir yanda da “Laiklik Anayasadan kaldırılsın” diyerek Atatürk’ün temel bir ilkesine toptan karşı çıkan bir ismi yeniden TBMM Başkanlığına aday gösteren bir AK Parti.

AK Parti galiba “çıraklık, ustalık” döneminden sonra “çelişkiler” dönemine girmiş bulunuyor.

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  • halil

    14.11.2017 16:11:12

    yeni mi fark etmiş arkadaş. esed dostuydu dostuyla inatlarından milyonlar heba oldu. açılım dediler iyi yürütemediler bitirince acımasızca şehirleri yok ettiler. ab ye ikiyüzlü diyerek içeri mesaj veriyor ama ab vaya abd ye gidince mutlu oluyor en fazla ticareti almanya ile yapıp alman düşmanlığı yapıyor... vb çelişkiler yumağı eğitim vb zaten perişan

  • HÜSEYİN İLHAN

    14.11.2017 16:07:01

    ÇELİŞKİLERİ ta baştan beridir var.Kronolojik döküm yapacağım amma yorum kısmı yetmeyecek.

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