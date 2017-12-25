AKP'de bedava kömür krizi

AKP’nin iktidara geldikten sonra uygulamaya koyduğu ve oy potansiyeli açısından büyük önem verdiği ‘bedava kömür’ dağıtımında bu yıl kriz yaşandı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre, AKP'nin vatandaşlara yaptığı kömür yardımı bu sene bazı illerde gerçekleşmedi. Vatandaşlar şikayetlerini milletvekillerine iletti ve konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda gündeme geldi. Erdoğan, aksamanın giderilmesi talimatı verdi ancak sorunun devam ettiği saptandı.

'ÜRETİM SORUNU NEDENİYLE GECİKME'

Bunun üzerine konu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a aktarıldı. Bozdağ, Enerji Bakanlığı yetkililerine sorunun nedenini sordu. Bozdağ’a, bazı kömür ocaklarında yaşanan üretim sorunu nedeniyle gecikme yaşandığı, çıkartılan kömürün demiryolu ile diğer illere ulaştırılmasında da zamanlamanın gerisinde kalındığı bilgisi verildi.

BOZDAĞ: İZAH EDEMEYİZ

Bozdağ’ın sorunun derhal çözülmesini istediği ve “15 yıldır aksatmadan sürdürdüğümüz bir icraatın şimdi neden yapılamadığını vatandaşa izah edemeyiz” dediği öğrenildi.