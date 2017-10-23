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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

AKP’de eski defterler açıldı

23 Ekim 2017, Pazartesi 19:20
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ gerekçesiyle il, ilçe ve belediye başkanlarından istediği istifaların beklenilen düzeyde olmadığı, yüzde 10-15’ler düzeyinde kaldığı belirtiyor.

Balıkesir ve Bursa Belediye Başkanlarından gelen direnme mesajının da  örgütleri oldukça etkilediği kaydedilirken AKP’li vekiller içinde de istifa ettirme yöntemiyle yapılan değişikliklere rahatsızlıklar dikkat çekiyor. Yolsuzluk ya da Gülen Hareketi bağlantıları varsa hukuki süreç başlatılmalı ve vatandaşların kafasındaki soru işaretleri bitirilmeli görüşlerinin dillendirildiği iktidar kanadında eski defterler de açılmış görünüyor. Kulislerde, AKP’nin kuruluşuyla ilgili geçmişten anlatılan notlar var. Partileşme sürecinde çekilen sıkıntılar, maddi yoksunluklar, iş adamından siyasetçisine kadar verilen gönüllü  destekler hatırlatılıyor. T’24’te yer alan habere göre, istifasına direndiği belirtilen eski milletvekili ve Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un gönüllü olarak verdiği maddi desteklere gönderme yapılıyor. “ O süreçte, hiçbir hesap yapmadan neyi varsa ortaya koyan insanlar bugün kapının önüne konulmak isteniyor. Bunlardan biri Balıkesir Belediye Başkanı. Elinden geleni yaptı, şimdi istifası isteniyor” deniyor.

 

Etiketler: akp
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  • yahni kemal

    24.10.2017 09:54:29

    Bizim unlu bir ayasozumuz var huylu huyunu tenesirde terk eder.Vefasiz bir musluman olurmu

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