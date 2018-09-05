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6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

AKP’de Yassıada rahatsızlığı

05 Eylül 2018, Çarşamba 21:12
Yassıada’nın betonlaştırılmasına birçok kesimden tepki yağdı. İddiaya göre, AKP camiasının önde gelen isimleri bile, beton yığınına döndürülen adanın son halinden açıkça şikâyet ediyor.

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak yeniden düzenlenen Yassıada’nın yeni görüntüsünden birçok AKP’lilerin hoşlanmadığını söyledi. Öztürk, “AK Parti camiasının önde gelen isimleri bile, beton yığınına döndürülen adanın son halinden açıkça şikayet ediyorlar” dedi. Kemal Öztürk, “Seçmen artık farklı başkan istiyor” başlığıyla yayımlanan yazısında eskiden İstanbul’un belediyecilikte örnek alındığını söyledi. Öztürk “Artık Türkiye’nin birçok yerinde çöp dağları, su kesintisi, kanalizasyon sorunları, bozuk yol meselesi gündem olmuyor. Çünkü belediyeler altyapı sorununu köklü biçimde çözdü” diye yazdı.

‘En acıtıcı’ şikâyetler: Rüşvet, adam kayırma, torpil 

Öztürk, şöyle devam etti: ”Zaten bugün seçmenin aradığı, şikâyet ettiği konular da değişti. Artık çöp dağlarından değil, betonlaşmadan, trafik sorunundan, mimariden, estetikten, nitelikli kültürel faaliyetlerden şikâyet ediyorlar. Birkaç gündür Yassıada’nın yeniden yapılandırılması konusunda süren tartışmalar, bence dikkate değer. AK Parti camiasının önde gelen isimleri bile, beton yığınına döndürülen adanın son halinden açıkça şikâyet ediyorlar. Bu şikayet Fikirtepete’deki akla zarar kentsel dönüşüm başta, İstanbul’un çarpık imar politikasına yönelik de çok artmıştı. Sanırım en can acıtıcı şikayet ise rüşvet, adam kayırma, torpil gibi konular. Bunlar AK Parti’nin mücadele ederek, iktidar olduğu konulardı. Şimdi bu yönde şikayetler çok arttı belediyelerde. Aslı var mı yok mu, bunu ortaya çıkarmak yargının ve yürütmenin görevi.”

 

 

Etiketler: Yassıada, AKP, betonlaşma, rüşvet
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  • Demokrat

    5.9.2018 21:22:13

    Rant adası olmuş.Zaten konu istismar ediliyor.

Risale-i Nur Külliyatı

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