AKP'den Bahçeli'ye kötü haber

AKP Sözcüsü Mahir Ünal seçim barajının gündemlerinde olmadığını açıkladı.

MHP lideri Bahçeli yüzde 10'luk seçim barajının ağır olduğunu ve bu oranın düşürülmesi gerektiğini söylemişti. Diğer partilerden de destek alan Bahçeli'ye AKP'den cevap geldi.

Star Gazetesi'nden Fadime Özkan'ın sorularını yanıtlayan AKP Sözcüsü Mahı̇r Ünal seçim barajının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Ünal, “Seçim barajı mevzuu siyasetin gündeminde. CHP yüzde üç diyor, Bahçeli indirelim diyor, AK Parti ne düşünüyor?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Şu anda seçim barajı konusu bizim gündemimizde yok. Yani şu anda biz seçim barajı konusu AK Parti olarak gündemimize almadık şu anda bizim gündemimizde yok. Sözcü olarak bu benim karar vereceğim bir konu değil. Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organlarında konuşulur, tartışılır veya tartışılmaz ama şu anda gündemimizde yok.”

Ünal, “Yani, Bahçeli’nin talebinin de şu anda sizde bir karşılığı yok?” sorusuna ise “Daha önce ben de yaptığım açıklamalarda dedim ki siyasi partilerin bu konuyu tartışmasından son derece memnunuz, bu konunun konuşulması, tartışılmasında biz bir sakınca görmüyoruz ama şu anda bizim gündemimizde olan bir konu değil” diye cevap verdi.