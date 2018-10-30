AKP'den KHK'lı doktorları zora sokacak tasarı

AKP Grup Başkanlığı tarafından bugün TBMM’ye sunulan “Sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi” Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasına takılan doktorlar ile ilgili önemli düzenlemeleri içeriyor.

KHK’Lİ DOKTORLAR SGK İLE ANLAŞMASI OLAN HASTANELERDE ÇALIŞAMAYACAK

Yasa tasarısının beşinci maddesine göre KHK ile ihraç edilen hekimler yalnızca SGK ile anlaşması bulunmayan hastane ve muayanelerde çalışabilecek. Tasarıya göre bu doktorların düzenlediği raporlar da yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmayacak.

DİPLOMALARI DA ELLERİNDEN ALINACAK

Tasarıya göre KHK ile ihraç edilen doktorların kesinleşmiş herhangi bir idari cezaları olmadan diploma kullanma yetkilerinin engellenmesi söz konusu olacak. Güvenlik soruşturmasına takılan doktorlar ise iki yıl boyunca mesleklerini yapamayacak, iki yılın sonunda SGK ile anlaşması bulunmayan hastanelerde çalışabilecek.

TTB ETKİSİZLEŞECEK

Tasarının 11. Maddesi ise iktidarın hedefi haline gelen Türk Tabipleri Birliği ile ilgili. Daha önce yeni bir muayene açmak için TTB’ye başvurulması gerekiyordu ancak yeni tasarıya göre bu da ortadan kalkıyor. Tasarı kanunlaştığı takdirde TTB üye kaybı yaşayacak ve gelirlerinde ciddi düşüş yaşayacak.

GERGERLİOĞLU: ZALİMCE BİR KARAR

Tasarıyı değerlendiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bütün doktorlar ayakta. Zalimce bir karar” yorumunda bulunarak “KHK’li doktorlar Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olmayan hastanelerde çalışabilecek ve yalnızca muayenehane açabilecek" deniliyor. Bu devirde SGK’sı ile anlaşması olmayan bir yer bulmak veya muayene açmak o kadar kolay bir şey değil. Neredeyse bütün hastanelerin yani yüzde 99’unun SGK ile anlaşması var. Ayrıca SGK’si olmadan hastane açmanın anlamı yok” dedi.

Bu düzenlemenin 5-6 bin doktoru etkileyeceğini ifade eden Gergerlioğlu, “Tasarı güvenlik soruşturmasından geçemeyen doktorlara da iki yıl çalışmayacaksın, iki yıldan sonra da SGK ile anlaşması olmayan bir yerle çalışabilirsin diyor. Bu aynı zamanda işyeri hekimi olamamak da demek. Bu tasarı doktorları resmen aç bırakmaya dönük bir karar” diye konuştu.

ŞEKER: AÇLIĞA MAHKUM EDECEKLER

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise tasarıyla ilgili şunları söyledi: “Hekimlerin güvenlik soruşturması nedeniyle uzun süre bekletilmesi zaten bir mağduriyet oluşturuyordu. Bu doktorlar iki yıl boyunca hiçbir yerde çalışamayacak. Nasıl yerlerde çalışabilecek? Sadece SGK ile anlaşması olmayan yerlerde. Bu ise yüzde 1 demek. Bu çok ciddi mağduriyet demek. Hastanelerin yüzde 95’i SGK ile anlaşmalı. İnsanları açlığa mahkum edecek bir düzenleme. İnsan haklarına da anayasa da aykırı bir düzenleme.”

Tasarının 5. Maddesi:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değendirilerek kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabiplerinin meslek icralarına ilişkin kurallar getirilmektedir. Bunların sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabileceği ve düzenledikleri raporların yargı kararlarına idari ilmelere esas alınmayacağı öngörülmektedir. Ayrıca devlet hizmet yükümlüsü olanların birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerin icra edemeyecekleri belirtilmektedir.”

Tasarının 11. Maddesi:

“Tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almalarına ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmaktadır.”