AKP'den MHP'ye 'af' tepkisi

Af tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MHP'den yapılan açıklama Cumhur ittifakının gerektirdiği siyasi nezakete uymamıştır. Diliyoruz, bundan sonra hassasiyet gösterilsin." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af açıklamasına AKP'den cevap geldi. Basın toplantısı düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız imalarla konuşmayı sevmez. İma yollu MHP'yi ifade ettiğini söylemek Cumhurbaşkanımızı yeterince tanımamaktır. Cumhurbaşkanımız MHP'ye bir şey söyleyecekse açıkça MHP ismini zikrederek yapabilir.

Baştan aşağı yanlış bir değerlendirmedir. Bahçeli'nin ifadeleri siyasi nezakete uygun değildir. Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir. Cumhurbaşkanımızın hedef alınmasını reddediyoruz, kabul edilebilir bulmuyoruz.

Af konusunda kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlgili başkanlığımızda çalışma tamamlanmak üzere. Zaten son noktayı koyduğumuz zaman Cumhurbaşkanımız açıklar.

Özellikle uyuşturucu satıcılarıyla ilgili olarak, birer kurban olduğu yönünde bir yaklaşım bize iletiliyor. Cumhurbaşkanımız da buna yanıt vermiştir.

Cumhurbaşkanımızın hedef alınmasını reddediyoruz, kabul edilebilir bulmuyoruz. Cumhur ittifakının gerektirdiği siyasi nezakete uymamıştır. Diliyoruz, bundan sonra hassasiyet gösterilsin. Bu şekilde yorumlar üzerinden fikir tesis ederek bu yaklaşımlarla yürümenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu cümleler son derece kırıcı cümlelerdir. Biz bunun tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz."