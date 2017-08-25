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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

AKP, Esad’la barışmanın yolunu arıyor

25 Ağustos 2017, Cuma
Gazeteci Zeynep Gürcanlı, “AKP iktidarı, Suriye’de Esad rejimini değiştirmek için yola çıkmıştı. Fakat gelinen noktada artık Esad ile barışmanın yolları aranıyor. Türkiye’yi çok rencide etmeden bunun formülünü bulmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin Ankara ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ürdün’e gitmesi ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Ankara’ya gelmesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Bağdat ve Erbil temaslarıyla trafik daha da hızlandı. Şimdi de Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov gelecek. Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Zeynep Gürcanlı dış politikada neler olup bittiğini Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah’a değerlendirdi: “Benim gördüğüm 16 yıllık AKP iktidarında şu anda dış politikada en ciddi geri adımlar atılıyor. AKP iktidarının iddiası ‘bölgede Türkiye olmadan yaprak kımıldamayacaktı.’ Suriye ve Irak’ta o şekilde hareket edildi. Öyle çıkıldı yola. Ankara’dan bakınca nasıl görülmek isteniyorsa bölgenin öyle dizayn edilmesi için birtakım girişimler yapıldı. Fakat şimdi bu adımların teker teker geri alındığını görüyoruz.

Türkiye’nin Esad rejimini tanıması ile bağlantılı 

En önemli hareketlilik Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ve hemen yanında YPG kontrolündeki bölge Afrin. AKP iktidarının en çok sıkıştığı noktalardan bir tanesi bu. Suriye’de Esad rejimini değiştirmek için yola çıkılmıştı. Düşman olarak Esad rejimi ortaya konuldu. Fakat gelinen noktada artık Esad (Suriye Devlet Başkanı Beşşar) ile barışmanın yolları aranıyor. İran Genelkurmay Başkanının da, Rusya Genelkurmay Başkanının da ziyaretleri hep bu İdlib, Afrin ve tabi ki Türkiye’nin Esad rejimini tanıması ile bağlantılı.”

‘Çözüm, Esad yönetimine bölgenin devredilmesi’

Gürcanlı, şöyle devam etti: “İdlib şu anda cihatçıların kontrolünde. Hem Rusya hem İran hem de Esad rejimi bundan çok rahatsız. Üstelik Amerika da rahatsız. Dolayısıyla İdlib’in bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Fakat bu öyle bir şekilde yapılmalı ki İdlib’ten kaçacak savaşçılar ve aileleri kaçmasınlar, Türkiye’ye gelmesinler. Sınıra yığılmasınlar. İşte bunun için çözümler aranıyor. Çözüm Esad yönetimine bu bölgenin devredilmesi. Fakat Ankara bunu yaparken bir şart öne sürüyor. ‘Benim sınırımda rahatsız olduğum başka bir şey daha var. O da Afrin. Burayı da YPG kontrolünden alın, başka bir sistem bulun’ diyor. Bütün bu diplomasi çemberi içinde bulunmaya çalışılan çözüm Afrin’i, İdlib’i Esad yönetimine nasıl devrediriz? Türkiye’yi çok rencide etmeden bunun formülünü bulmaya çalışıyorlar.”

Etiketler: türkiye, suriye, erdoğan, esad
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  • ahmed said

    25.08.2017 09:24:22

    "Bu gün yarın kobani düştü düşecek,en geç bir hafta sonra şamda emeviye camiinde cuma namazı kılacağız....vb"Hepimiz gördük aynül arap düştü(!),şamda cuma namazı kıldık(!).Tam bir fiyasko değil mi?"Angajman kuralları gereği rus uçağının düşürülmesi emrini biz verdik ,sınırımıza yaklaşılırsa aynısını yapmaktan çekinmeyiz" havasını attık ve gereğini yaptık(!)rusyaya gittik el ayak öptük putini görünürde zor teskin ettik.Diyarbakıra barzani yahudisini anadolu hasmı şivanı davet ettik havamızı attık,paçavralarını göndere çektirdik hava alanında kırmızı halılarla üst düzeyde kabuller yaptık,uzun sürmedi bugün barzaniye parmak sallayarak "haddini bildiririm ha" diyoruz.Daha neler .Allahım Akıl dağıtılırken bu hayal perest siyasal islamcılar nerdeydi acaba?Hey dostlar sahiden dünyada kaç dostumuz kaldı bilen varmı,ya içerde olup bitenler.Zulüm sansür istibdat ötekileştirme,hainsizin, teröristsiniz,demeler vb...peki millet neden oy veriyor, sırrı ne bilen var mı?Ben biliyorum; anlat.Hıımmmm

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