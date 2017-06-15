AKP ihraçların arkasında

TBMM Genel Kurulunda, HDP’nin, KHK ihraçlarıyla ilgili araştırma önergesinin ele alınması önerisi kabul edilmedi. HDP Grubu adına söz alan Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Kamu çalışanlarına yönelik büyük bir saldırı politikası gerçekleştirildiğini” ve bugüne kadar 145 binin üzerinde kamu çalışanının işlerinden edildiğini öne sürdü.

15 Temmuz’un birinci yılına yaklaşıldığını anımsatan Toğrul, “Bu zulüm politikasıyla hiç kimse abat olamaz. Gelin bundan vazgeçelim ve kamudan açığa aldığınız, ihraç ettiğiniz bu çalışanların durumuyla ilgili somut bir çalışma yapalım. Hepimizin buna ihtiyacı var” diye konuştu. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, ülkenin her kesiminde sorunların çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Bu sorunlara çare olması gereken üniversitelerin “kapılarına kilit vurma noktasına geldiğini” öne süren Atıcı, “Üniversiteler suskun, bu sizin de işinize yaramaz. Üniversiteler korku içinde, bu vallahi AKP’nin de işine yaramaz. Ülkenin ilerlemesi için özgürlüğe ihtiyaç var. Geriye giden bir ülke AKP’nin de işine yaramaz” değerlendirmesinde bulundu. AA

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