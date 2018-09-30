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30 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

AKP, İslâmı temsil etmiyor

30 Eylül 2018, Pazar 00:02
AKP’nin İslâmı temsil etmediğini ve özellikle gençler arasında yayılan deizme iktidarın politikalarının sebep olduğuna dikkat çeken Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman, “En önemli vazifemiz iktidarın İslÂmı temsil etmediğini insanlara anlatabilmek” dedi.

Bu dine yapılabilecek en büyük ihanet

Karaduman, AKP’nin dine ihanet ettiğini söyleyerek deizmin yaygınlaşmasını AKP’lilere bağladı ve şu çarpıcı ifadeleri kullandı; “Şu an da siyasî iktidarın İslâmı temsil etmediğini insanlara anlatabilmek bizim en büyük vazifemiz insanlar Müslümanların hırsızlık yapmasını yolsuzluk yapmasını ranta ihaleye bulaşmasını lüksün şatafatın içinde yaşamasını aslında o dinin menşei olarak algılıyor ve dinden uzaklaşma var. Bu aslında dine yapılabilecek en büyük ihanettir.

Ülkede gençlerin deizme kaymasıyla alâkalı süreçlerin yegâne sebebi hükümetin İslâmı yanlış bir şekilde temsil etmesidir. Türkiye’de ne hazindir İslâmî olarak çalışma yapan bütün kurumların iktidarın yanında bu kadar haksızlığa bu kadar yolsuzluğa rağmen yer alması son derece üzücü.”

Özellikle gençler arasında yayılan deizme iktidarın politikalarının sebep olduğuna dikkat çeken Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman Halk TV’de Çağlar Cilara’nın konuğu oldu. Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman, gençlerin arasında deizmin yayılmasını iktidara bağladı ve çarpıcı sözler söyledi. CHP kontenjanından TBMM’ye giren Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, en büyük vazifelerinin AKP’nin İslamı temsil etmediğini insanlara anlatmak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Etiketler: AKP, deizm, siyaset, İslâm
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