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22 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

AKP İstanbul binasına saldıran terörist ölü olarak ele geçirildi

22 Ocak 2017, Pazar 19:46
AKP İstanbul İl Başkanlığına lav silahıyla saldırıyı düzenlediği belirlenen terör örgütü DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat, Tekirdağ'da ölü olarak ele geçirildi

İstanbul' da AK Parti ve Emniyet Müdürlüğü'ne saldırıyla ilgili olarak aranan DHKP-C'li terörist Bilgehan Karpat, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi'nde polisin dur ihtarına uymayıp kaçtığı mesire alanında "teslim ol" çağrılarına silahla karşılık verince vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da Ak Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu belirtilen DHKP/C’li Bilgehan Karpat, Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi’nde yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından ölü olarak ele geçirildi.

TESLİM OL ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Tekirdağ’da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç’un yanında olduğu ve sabahki operasyon sırasında otomobille kaçtığı belirlenen Bilgehan Karpat’ın Muratlı İlçesi’ne gittiği tespit edildi. Terörle Mücadele ekipleri, ilçede güvenlik tedbirlerini genişleterek arama başlattı. Araçla polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan DHKP/C'li Karpat, daha sonra aracı bıraktı ve yaya olarak kaçmak istedi. Murat İlçesi’ndeki mesire alanına giden DHKP/C'li Bilgehan Karpat, etrafını saran polis ekiplerinin ‘teslim ol’ çağrısına silahla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan çatışmada terörist Bilgehan Karpat ölü olarak ele geçirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ: ÇATIŞMA YARIM SAAT SÜRDÜ

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, teröristin ‘teslim ol’ çağrısına silahla karşılık verdiğini söyledi. Teröristin teslim olmamak için yarım saat çatıştığını kaydeden Aydın, “Şahıs Muratlı İlçesi’nde ekiplerimizin, dur ihtarına uymadı. Mesire alanında teslim ol çağrısına silahla karşılık verince çatışma çıktı. Olay yerine özel Harekat ekipleri ve TEM Şubesi ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki metruk bir binada ele geçiren şahsa ait çanta bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, araştırmasını sürdürüyor” dedi.

GRİ LİSTEDE YER ALIYORDU

Tekirdağ’da canlı olarak ele geçirilen DHKP/C'li Şerif Turunç gibi İçişleri Bakanlığı'nın arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Tekirdağlı Bilgehan Karpat’ın yakalanması için 300 bin liraya kadar ödül koyulmuştu.

Esenyurt'ta da polise ateş açan DHKP/C'li teröristlerden Şerif Turunç Tekirdağ'da yakalanmıştı. Teröristin üzerinden Glock marka tabanca, bir el bombası ve bir pusula çıkmıştı. Turunç'un Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü civarında eylem için keşif yaptığı ve Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu ifade edildi.

AA

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