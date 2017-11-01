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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

AKP kemalist oylara yöneldi

01 Kasım 2017, Çarşamba
Cumhuriyet resepsiyonuna katılan Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, oradaki izlenimlerini aktardığı dünkü yazısında Erdoğan “Atatürk’ü, Cumhuriyet’i önemseyen yeni bir seçmen profiline yöneliyor” ifadelerini kullandı.

Selvi’nin ‘Seçim hesabı ve yargıda iklim değişikliği’ başlığıyla yayınlanan yazısında şu ifadeler yer aldı; “29 Ekim resepsiyonu için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tam anlamıyla iğne atsanız düşecek yer yoktu. AK Partililer kendi aralarında belediye başkanlıklarındaki değişimi konuşuyordu. Biri kulağıma eğilip, “Erken seçim yok diye yazıyorsun, ama Cumhurbaşkanlığı seçiminin yerel seçimlerden önce yapılması konuşuluyormuş. Tarih olarak 15 Temmuz 2018 üzerinde duruluyor” dedi. Her ne kadar kulağıma söylense de hemen yanımızdaki milletvekili, “Anayasa değişikliği gerekli” diye itiraz edince, kaynağım “MHP ile AK Parti’nin sayısı ona yetiyor” dedi. Orada hemen AKP ile MHP milletvekillerinin sayısını topladık, yetiyordu. 

‘AK Parti, Atatürk’ü mü keşfetti’

Peşinen ifade edeyim,seçimlerin normal zamanında yapılacağı düşüncesindeyim. Çünkü Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50 artı 1 alacağı tablonun sağlama alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Erken seçim diyorlar, seçimin tarihi belli. Her şey tıkırında giderken, neyin erken seçimini istiyorsun?” dedi. Buna rağmen yine de “Bende öyle bir bilgi yok” demekle yetindim. Demirel boşuna söylememiş, “Siyasette 24 saat bile çok uzun bir süredir” diye, neme lâzım. Resepsiyonun başında 29 Ekim’den 15 Temmuz’a bir görsel sunum yapıldı. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i kuran millet,15 Temmuz’da da demokrasiye sahip çıktı teması işlendi. Atatürk’ten Menderes’e, Özal’a ve Erdoğan’a uzanan bir siyasi çizgi ortaya konuldu. ‘AK Parti, Atatürk’ü mü keşfetti’ tartışmalarına zemin teşkil etmesini arzu etmem ama bu kez Cumhuriyet ve Atatürk vurguları daha güçlüydü. Belli ki Erdoğan sadece MHP’yle yakınlaşma adına bunu yapmıyor. Atatürk’ü, Cumhuriyet’i önemseyen yeni bir seçmen profiline yöneliyor.

Tutuklu gazeteciler ve aydınlar konusunda iklim değişiyor 

Resepsiyon salonunda çok renkli görüntüler vardı. Sanatçılarla Erdoğan arasındaki diyaloglar dikkat çekiciydi. Ankara gazetecileri olarak bizim her zaman bir gözümüz askerlerin üzerinde olur. 28 Şubat’ın manşetleri yıkan açıklamaları yok ama yine de paşaların ne dediğini önemseriz. Komutanlara çok şey sorduk, nasıl başardılar bilmiyorum, ama hiçbir şey söylemediler. Resepsiyondan ayrılırken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün koltuğunun altında bir dosya ile hızla salona giriyordu. “Sayın Bakan, dosya bende kalabilir, siz yorulmayın” dememe rağmen tebessüm etmekle yetindi. Bu telâşın nedenini öğrenemedim. Ama yargıda önemli değişiklikler oluyor. Tutuklu gazeteciler ve aydınlar konusunda iklim değişiyor, normalleşme yönünde adımlar atılıyor. Şimdilik sadece bu kadarını söyleyebilirim.”

 

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  • HÜSEYİN İLHAN

    1.11.2017 09:48:27

    AKP asıl mecrasını deklare ediyor.Yaptıklarıyla da zaten bu çizgideydiler.

  • yahni kemal

    1.11.2017 02:51:00

    Gomlekler devamli degisiyor.eskiden erbakan hoca soylediginde bunadigini saniyorduk ama hakliymis,gomlekler degisiyormu yoksa zaten onlarin zamani doldu da ondanmi,.insanlar nasilda aslina donduruluyor.babam herkes aslina ceker derdi hakliymis.ama 500 yillik evliya meselesi varya

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