AKP kemalist oylara yöneldi

AKP’nin bazı ilçe örgütleri pankartlarla halkı 10 Kasım’da Anıtkabir’e çağırdı.

Anıtkabir'e gitmek için otobüsler kaldıracak olan teşkilatlar, 'Atatürk açılımı'nı başlattı. Beşiktaş ve Şişli’de asılan pankartlarla, Ankara'ya gitmek isteyenlerin başvurması istenirken, AKP İl Başkanlığı, kampanyanın Beşiktaş ve Şişli ilçe teşkilatları tarafından organize edildiğini bildirdi. Beşiktaş ilçesinden kalkacak otobüslerin bu gece yarısı Ankara'ya hareket edeceği duyuruldu. Ankara'ya gitmek isteyen çocukların da katılabilmesi için AKP Şişli İlçe Teşkilatı'nın kaldıracağı otobüslerin ise cuma gecesi saat 23.30'da yola çıkacağı açıklandı.

SEÇİM YATIRIMI

Anıtkabir’i ziyaret çağrısı, 2019 seçimleri öncesi AKP’nin Atatürkçü kitleden oy olmak için başlattığı taktiğin bir parçası olarak yorumlandı. Bizzat yandaş kalemler tarafından, AKP’nin yeni bir “açılım” başlattığı ve Kemalist, laik kesim için örgütlerine “dil ve üslup” uyarısında bulunduğu belirtilmişti.