AKP’li başkan Yağcı’nın gözü vekillikte: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

Milletvekilliği adaylığını düşünebileceğini söyleyen Bilecik’in AKP’li belediye başkanı Selim Yağcı, “Recep Tayyip Erdoğan ‘Gel benim kapımda temizlikçi ol’ derse, gider temizlikçilik yaparım” dedi.

2004 yılında seçilen ve üç dönemdir görevde olan Bilecik Belediye Başkanı Yağcı, belediye encümen toplantısında konuştu.

Kendisini eleştirenlere “Milletin emrindeysek şamar oğlanı da değiliz” yanıtını veren Yağcı, bundan sonra milletvekili adaylığını da düşünebileceğini söyledi. Yağcı sözlerine şöyle devam etti: “Ben üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Bunun benim adıma, şehrim adına yeterli olduğunu düşünüyorum. Siyasetin diğer noktaları ve milletvekilliği tabii ki düşünülür. Bundan sonra eğer partimin yetkili organları uygun görürse bundan büyük mutluluk yaşarız ama havalara uçmayız. Çünkü bunu sürecin devamı olarak görürüz. Ama olmazsa da küsmeyiz. Çünkü biz bu davanın adamıyız. Recep Tayyip Erdoğan ‘Gel Selim, benim kapımda temizlikçi ol’ derse, temizlikçilik de yaparım. Ben takım oyuncusuyum. Liderim neyi emrederse, onu yapmaya hazırım. Biz bu yola baş koymuş insanlarız.”