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9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

AKP’li başkanının kurban kestirdiği makam aracına haciz!

09 Mart 2018, Cuma 16:08
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinin belediye başkanı AKP’li Kerim Yılmaz’ın geçen aralık ayında aldığı 530 bin lira değerindeki yeni makam aracı, belediyenin borçları nedeniyle alacaklılar haciz koydurunca bağlandı. Yılmaz, makam aracı için kestirdiği kurbanın üzerine aracın plakası yazılmıştı.

Yılmaz, geçen aralık ayında 2011 model olan makam aracın yerine piyasa değeri yaklaşık 530 bin lira olan olan Volkswagen Touareg model bir otomobil aldı. Yılmaz’ın, yeni makam aracı için kestirdiği kurbanın üzerine ise otomobilin ’67 AH 010’ olan plakası yazdırdı. Yılmaz, kurbanın etiyle etli pilav yaptırıp belediye personeline dağıttı.

Yılmaz o dönemde DHA’ya yaptığı açıklamada, eski makam aracıyla Ankara’ya giderken yolda kaldıklarını söyleyerek, “Kötüydü demiyorum, çok kötüydü diyorum. Son bir yılda büyük masraf yaptık. Bir hayli hırpalanmıştı. Biz bu aracı 211 bin liraya aldık. Faturası belediyede mevcut. İddia edildiği gibi 500 bin liralara almadık” demişti.

Kozlu Belediyesi’nden alacaklı olan şirketler ise aracın üzerine haciz koydurdu. Geçen aralık ayında aracın alınmasının hemen ardından 12 firma alacaklarına karşılık haciz işlemi başlattı. Bu sayının daha da arttığı iddia edilirken, makam aracı Zonguldak 1’inci İcra Dairesi’nin verdiği karar doğrultusunda polis ekipleri tarafından bağlandı. Makam aracı, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü önüne çekildi.

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