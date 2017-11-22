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22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

AKP'li belediye, 'Spor alanı yapacağız' dedi, ormana beton döktü!

22 Kasım 2017, Çarşamba 10:28
Samsun'un Canik İlçesi'nde mülkiyeti Orman İşletmesi'ne ait “Meşe Tesisleri” olarak bilinen ormanlık alana belediye tarafından beton döküldü.

Belediyenin, 92 dönüm alan üzerinde uygulanacak ‘Meşe Orman Park' projesi kapsamında beton yürüyüş yolları yapılırken üzerleri ahşap malzemeyle kaplandı. Bazı yerlerde ise toprak zeminin üzeri tamamen beton atıldı. CHP Samsun İl Başkanı Avukat Tufan Akcagöz, yapılanın “doğa cinayeti” olduğunu söyledi.

Ormanlık alanda incelemelerde bulunan Akcagöz, “Samsun'a düşmanlık yapmaya kalksanız, bundan ötesi aklınıza gelmez. Ormanlık alana beton dökmek tam anlamıyla bir doğa cinayetidir. Bu cinayete Samsun halkı hep birlikte ses çıkarmalıdır. Ağaçlara adeta kelepçe vurulmuş, cezaevine hapsedilmiş gibi. Öğreniyoruz ki, spor alanı için bir düzenleme yapılıyormuş. Olacak iş değil. Yazıklar olsun” dedi.

Çevreciler de uygulamaya büyük tepki gösterince belediye geri adım attı. İş makineleri ve kamyonlar dün ormanlık alana götürüldü. Beton zemin, iş makineleriyle söküldü.

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  • HÜSEYİN İLHAN

    22.11.2017 11:40:01

    Taş kaplama yapmak hem nebatatın suyla buluşmasına mani olmaz hemde BETON gibi toprağı mahvetmez.

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