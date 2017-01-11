AKP'li eski başkan ölü bulundu

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı kapanan Kesme Belediyesi'nin eski başkanı AKP'li Mehmet Kanatsız, hayvanlarını götürdüğü ağılın yakınında ölü bulundu.

Sütçüler'e bağlı Kesme'nin eski belediye başkanı Mehmet Kanatsız, dün Delim Oluk Dağı yakınındaki ağılına küçükbaş hayvanlarını götürmek için yola çıktı. Akşam eve dönmemesi üzerine ailesi cep telefonundan aradığı Kanatsız'a ulaşamadı. Bunun üzerine aile durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri yaklaşık 1 metre karla kaplı bölgede yaptığı arama çalışmalarından sonuç elde edemedi. Bu sabah yeniden aramaya başlanan Mehmet Kanatsız'ın cesedi, ağılın yakınlarında bulundu. Kar nedeniyle düşüp başını çarparak öldüğü tahmin edilen Kanatsız'ın cesedi otopsi için morga konuldu. Acı haberi alan Mehmet Kanatsız'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. 2009 yılında AKP'den Kesme Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kanatsız'ın, belediyenin kapandığı 2014 yılına kadar görev yaptığı belirtildi. DHA

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