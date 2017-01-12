AKP'li vekil bacağından ısırıldığını iddia etti

Meclis'te dün yaşanan kavga sırasında AKP Milletvekili Muhammet Balta ısırıldığını iddia etti. 'Bacağımda iki diş izi var' dedi.

Anayasa değişikliği oylaması yapılırken Meclis'te büyük bir arbede çıktı. Kavgada yumruklar konuştu, tekmelenen vekiller oldu. CHP'li Fatma Hürriyet Kaplan darp edilirken, AKP'li Muhammet Balta ise ısırıldığını iddia etti. Şamil Tayyar bu olayı akşam Twitter adresinden paylaştı. Habertürk'e konuşan AKP'li Muhammet Balta, kendisini ısırdığı iddia edilen vekilin Eren Erdem olup olmadığı sorusuna, "Yüzde yüz odur diyemem, kimin ısırdığını görmedim ancak bacağımda iki diş izi var" diye cevap verdi. Balta hastaneye gideceğini de belirtti.

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