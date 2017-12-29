AKP’li vekilden CHP’li İnce’ye teşekkür

Yalova’da haberleşme programı ‘ByLock’u kullanmak ve ‘Silahlı terör örgütü’ üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AKP Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder, ‘Mor Beyin’ mağduru olduğu ortaya çıkınca Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi.

Cuma namazını kılmak üzere bugün Yalova Merkez Camii’ne gelen eski Milletvekili Şükrü Önder, gazetecilere, “Bir yanlışlık olduğunu zaten düşünüyordum. Yanlışlık düzeltildi, ben o kanaatteyim. Ama benim gibi gadre uğrayan bir sürü insan var. İnşallah peyder pey onların durumlarının da düzeltileceğine inanıyorum. Beni sevenlerle beraber olmak kadar güzel bir şey yok. Herkese selam ve saygı” dedi. Önder, kendisini bu süreçte destekleyenlere de teşekkür etti. İlk ve tek ziyaretçisinin CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin olduğunu anlatan Önder, “Beni destekleyen bu olayda olumlu tavır koyan bir sürü hemşerimiz var. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum ama öncelikle ve özellikle Muharrem İnce’ye çok teşekkür ediyorum. İlk ziyaretime gelen kişi oldu. Hatta; ilk ve son ziyaretçi diyelim. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.