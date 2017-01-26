"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

AKP'li vekiller bu kareye tepki gösterdi

26 Ocak 2017, Perşembe 15:26
AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan 74 yaşındaki Ahmet Türk’ün, Elazığ’da dün eli kelepçeli olarak hastaneye götürülmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu mahkemelerin karar vereceğini belirten Ensarioğlu, şunları söyledi:

"Dün Ahmet Türk’e uygulanan muamele doğru bir muamele değildi. İnsanlara, yaşına ve konuma uygun göre muamele edilmelidir. Kelepçe, kaçma olasılığı olan insanlara tedbir amacıyla takılır. Kaçmayacağı bilinen ve belli bir siyasi kişiliği olan insanlara insan onurunu koruyarak muamele etmek lazımdır. Dün yaşanan görüntü rahatsız edeci bir görüntüydü."

AKP Diyarbakır eski milletvekili Abdurahman Kurt ise, Ahmet Türk’ün başından bu yana yaş, sağlık sorunları ve siyasi kimliği nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi. Kurt, "Keşke dünkü görüntüler keşke yaşanmasaydı. Doğu değildi. Herkes hukuk karşısında eşittir ama sağlık sorunları olduğu bilinen ve o yaşa gelmiş bir siyasi kimliği olan Ahmet Türk’e kelepçe takılması doğru değildi. Toplum vicdanını rahatlatılması için başından beri tutuksuz yargılanmalıydı" dedi.

AKP Batman eski milletvekili Mehmet Emin Ekmen de, Ahmet Türk’ün, yaşı, sağlığı ve siyasi tutumları itibariyle tutuksuz yargılanması gerektiği hususunda kamuoyunun mutabık olduğu bir isim olduğunu belirterek, "Cezaevi uygulamalarının da belli bir nezaket ile yürütülmesi gerekir. Bu fotoğrafa ilişkin tartışma esası itibariyle Ahmet Türk’ün tutukluluk durumuna dair bir rahatsızlığın ifadesidir" diye konuştu.

Okunma Sayısı: 699
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • hayrettin yıldız

    26.01.2017 15:54:05

    çözüm bulacak mevkide olanlar türbünlere oynuyorlar.....

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Yunan mahkemesinden darbeciler hakkında karar

"Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler"

AKP'li vekiller bu kareye tepki gösterdi

KHK'larla 1061 özel okul kapatıldı

Dışişlerinden İsrail ve Trump'ın ''güvenli bölge'' önerisi hakkında açıklama

ABD, vatandaşlarını uyardı: İstanbul ve Güneydoğu'ya gitmeyin

Dolar 3.86'yı geçti

'Özerk Kürt Bölgesi' öneriliyor

ABD'den Suriye'ye 'gizli' ziyaret

Kavurmacı ve Güllü'nün şirketleri TMSF'ye geçti

Kişi başına düşen milli geliri en yüksek ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Mehmetçik - 30 derece soğukta...

4 teklif geldi

Avrasya Tüneli 24 saat hizmete başlıyor

İstanbul için korkutan deprem uyarısı!

YSK'dan referandum kararı

Trump'tan Suriye ve ABD'deki Müslümanlar hakkında flaş açıklama

Ruslardan dengeleri değiştirecek hamle

Meksika'dan Trump'a 'duvar' resti

En Çok Okunanlar

Cevher İLHAN

“KHK komisyonu”
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yeni Asya hakkın yanında, haksızlığın karşısındadır
M. Latif SALİHOĞLU

K. Karabekir ile M. Kemal mahkemesi
Faruk ÇAKIR

Bu tabloyu haketmiyoruz
Ahmet BATTAL

Allah’ım, neydi günahım?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Orhan GÜLER

Yeni Asya yazarlarından altı çizili satırlar
Risale-i Nur'dan

İslamiyet istibdadı reddeder
Genel

Yunan mahkemesinden darbeciler hakkında karar
Genel

Trump'tan Suriye ve ABD'deki Müslümanlar hakkında flaş açıklama

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.