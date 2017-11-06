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7 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

AKP'nin Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı belli oldu

06 Kasım 2017, Pazartesi 14:08
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Melih Gökçek'ten boşalan belediye başkanlığı koltuğu için Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı aday gösterdi.

Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine geçen ay istifa etmişti.

Ankara Büyüksehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı, Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belirlenecek. Seçim saat 14.00'te başlayacak.

Adayların ilk iki turda Belediye Meclis Üyeleri'nin 3'te ikisinin oyunu alması gerekiyor. Eğer bu rakama ulaşılamazsa, 3. tur oylamada salt çoğunluk aranacak. Oylama 4. tura kalırsa, en çok oyu alan isim Ankara'nın yeni Büyüksehir Belediye Başkanı olacak.

MUSTAFA TUNA KİMDİR?

Mustafa Tuna'nın Sincan belediyesinin sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

1957 yılında Şarkışla'da doğdu. 1980 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1982 yılında, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden yüksek mühendis unvanı aldı.

1982-1983 yıllarında ABD'nde eğitim gördü. ‘Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyet İndeksi ve Debi — Maliyet İlişkileri' konusundaki tez çalışmasını tamamlaması üzerine, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 1995 yılında kendisine doktor yüksek mühendis unvanı verildi. 1998 yılında, Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalında Üniversitelerarası Kurul tarafından doçent unvanı verildi.

Özel sektördeki uygulama çalışmalarına paralel olarak, çevre teknolojisi, altyapı planlaması ve mühendislik ekonomisi alanlarında da akademik çalışmalarını sürdürdü. Ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda bilimsel yayın yaptı. Uluslararası yayınlarından dolayı TÜBİTAK'dan yayın teşvik ödülü kazandı. Bir taraftan altyapı ve üstyapı uygulama projelerini gerçekleştirirken diğer taraftan akademik faaliyetlerini de sürdürdü ve çalışma konusuyla ilgili lisans üstü tezlere jüri üyesi olarak katıldı.

Science Citation Index'ce taranan hakemli dergilerde makalesi yayınlandı ve çok sayıda atıf yapıldı. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda seminer, konferans, sempozyum ve toplantıya katıldı.

İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı'nın kurucu başkanı, İnşaat Mühendisleri Odası üyesi, Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi üyesi.

2002-2007 yılları arasında Ankara milletvekili olarak görev yaptı. Bu süreç içerisinde AGİTPA Türk Grubu üyeliğinde birçok uluslararası temaslarda bulundu.

29 Mart 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Sincan belediye başkanlığına seçildi.

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  • Demokrat

    6.11.2017 19:18:09

    Kim olduğu farkeder mi...hepsi aynı...

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