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6 ŞUBAT 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

AKP’nin kurucularından Ünsal: Herkesi suçlayamazlar

06 Şubat 2017, Pazartesi
Barış imzacısı olduğu için önce kurucusu olduğu AKP’den ardından KHK ile üniversiteden çıkarılan Fatma Bostan Ünsal, “Darbeye kim karıştıysa bunu bulmak zor değil. Bulup cezalandırılsınlar. Ama siz çeşitli nedenlerle o zeminlerde bulunmuş herkesi suçlayamazsınız” dedi.

Barış imzacısı olduğu için önce kurucusu olduğu AKP’den ardından KHK ile üniversiteden çıkarılan Fatma Bostan Ünsal, muhafazakâr camiadaki kırılmayı anlattı ve yaşananlar karşısında şaşkın olduğunu belitti. 

‘Hukuk ihlalidir’

Barış bildirisinin ardından AKP’den ihraç edilen Fatma Bostan Ünsal, bu kez 15 Temmuz sonrası Gülen hareketi soruşturmasıyla karşı karşıya kalmış. Mavi Marmara Gemisi’ne karşı çıkılırken eşinin o gemide olduğunu hatırlatan Ünsal, “FETÖ soruşturması beni çok şaşırttı” dedi. Sadece 2009 tarihli bir Bank Asya hesabı olan Ünsal önce açığa alındı, ardından bir KHK ile üniversiteden ihraç edildi. Ünsal, kendisiyle birlikte on binlerce kişiyi etkileyen bu durum için, “Masuniyet esastır. Usulüne uygun soruşturur, savunma alır, suç varsa ceza verirsiniz. 100 bin kişiyi bir kalemde atmak hukuk ihlâlidir” dedi. 

ŞEFFAF VE DENETİME AÇIK OLMALI

Anayasanın oylanacağı referandumun OHAL’de yapılması da ayrı bir tartışma konusu. Gazete Duvar’a açıklamalarda bulunan Ünsal şunları dedi: “Bağımsız basın, bağımsız kamusal alan, sivil toplum olmadan referandum ne kadar referandumdur, bilemiyorum. Evet ve hayır eşit meşrûiyette olmalı, evet ve hayırın ifade edileceği kanallar açık olmalı. Böyle değilse referandumun da anlamı yoktur. Ayrıca, Sur, Nusaybin, Şırnak, gibi operasyon bölgelerinde binlerce ev yıkıldığı için seçmen kayıtlarının yeniden belirlenmesi ve seçim güvenliği ile ilgili şeffaf ve denetime açık bir süreç olması referandumun sıhhati için elzemdir. Bu konuda herhangi bir kuşkuya mahal bırakılmamalıdır.”

Şifa hastanesinde doğum yapmak sorgu sebebi

Bank Asya’da hesap açmak ya da Millî Eğitim Bakanlığı’nın tanıdığı, Maliye Bakanlığı’nın aidat kestiği Aktif Sen’e üye olmak gibi 15 Temmuz öncesi suç olmayan durumların sonrasında suç gerekçesi haline getirilmesine tepki gösteren Ünsal şunları söyledi: “Darbeye kim karıştıysa bunu bulmak zor değil. Bulup cezalandırılsınlar. Ama siz çeşitli nedenlerle o zeminlerde bulunmuş herkesi suçlayamazsınız. Sami Selçuk’un dediği gibi bu, fail hukuku olur. Aslolan ise fiilî yargılamaktır. Şifa Hastanesi’nde doğum yapmak neden sorgu nedeni olur. Buradaki faulü görmek için hukukçu olmak gerekmiyor.”

Halkın gündeminde ne var?

Peki Başkanlık sistemi halkın ne kadar gündeminde? Ünsal’a göre, halkın gündemi Başkanlık değil. Halkın gündemi ekonomik sıkıntılar. Halkın gündemi her ne kadar ana akım medya göstermese de OHAL uygulamalarından etkilenen gruplar ve yakınları için olağanüstü hal koşulları. Halkın gündem binlerce insanın yargılanmadan aylardır hapiste olması, işlerinden atılmaları. Bu rahatsızlığın, yaşanan sıkıntıların medyanın tek boyutluluğu nedeniyle toplumu etkileyip çok fazla sandığa yansımayacağını düşünen Ünsal, “Gündem maddesi olabise belki bunun üzerinden irade beyanları olabilirdi ama hiç gündem maddesi olmadan bu durum zımni onay alacak. Bu nedenle büyük bir kesime de haksızlık etmiş olacağız” dedi.

 

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  • Mağdur eşi

    06.02.2017 11:36:20

    Sezer bey ben diyecektim siz dediniz serdar çelik beye,serdar bey evet biz af değil vicdan ve adalet istiyoruz.bebeğim 37 günlükken götürdüler eşimi 4 aylık oldu ve hâlâ babası yok.2 çocuğumla perişanım bende ama Rabbim görüyor ona sığındım.Rabbim ol diyecek olacak gerisi boş...

  • sezer

    06.02.2017 09:11:41

    Serdar kardeşim sen suç mu işledin ki af bekliyorsun kardeş senin beklentin af değil adalet olmalı ki inşAllah işin de itibarında iade edilir

  • Mazlum

    06.02.2017 07:59:53

    Allah her şeyi görüyor.haykırarak müsebiblere sesleniyorum.HİÇ ALLAHTAN KORKMİYORMUSUNUZ.

  • Serdar celik

    06.02.2017 07:20:42

    Sendikaya girmistim 6 ay sonra cikmistim yani 2015 te aktifsenden ayrilmistim buna ragmen ihrac oldum... Sendikadan ayrilmak yetmedi.. Borclar dislanmak is acil cozum af maf istiyoz...

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