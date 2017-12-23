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23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

AKP'nin reformcu kimliğine dönmesi beklenemez

23 Aralık 2017, Cumartesi 11:50
Karar yazarı Elif Çakır, AKP'nin reformcu kimliğine dönüp dönemeyeceğini tartıştığı yazısında ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu’nun değerlendirmelerine yer verdi.

Elif Çakır'ın dünkü Karar'da yer alan (22 Aralık 2017) tarihli yazının bir bölümü şöyle:

AK Parti “fabrika ayarlarına” dönmediği gibi tabanın rahatsızlıkları daha ciddi boyutlara ulaştı.

AK Parti kurucu ayarlarına dönebilir mi sorusunu bu yapıyı en iyi bilen isimlerden ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu’ya da yönelttim. Uslu’nun cevapları şöyle:

* 2002’de AK Parti hükümetinin iktisadi ve siyasi programı neoliberal değerlerden oluşuyordu. Dünyaya entegre olmak, küreselleşme, reformlar, AB üyeliği, ekonominin daha açık olması gibi.  Yani AK Parti’nin kurucu ayarlarına dönmesi demek, neoliberal politikalara geri dönmesi demek. Dünyada aşırı sağ kazanırken, aşırı sağ büyürken, AK Parti’nin ılımlı politikalara, çoğulculuğa, reformcu kimliğine dönmesi beklenemez.

* Zira son beş yıldır dünyada aşırı sağa eğilim var. Çünkü neoliberal politikalar kaybettiriyor. Avusturya’ya Polonya’ya, Fransa’ya, ABD’ye, Hollanda’ya bakın. Aşırı sağ.

* AK Parti tabanında, benim “beyaz sağ seçmen” dediğim kitle işte bu. Hala AK Parti’den çoğulcu bir yapı, reformcu bir kimlik, AK Partinin Türkiye’yi dünyaya entegre etmesini, Türkiye’yi küreselleştirmesini istiyor. AK Parti dünyadaki eğilimlere bakarak kendisini revize ediyor ve kendisini dünyadaki kazandıran eğilimlere göre revize ederken bu kitleyi kendisinden uzaklaştırmış oluyor.

* Oyların düşmesinde ki bir etken, işsizlik ve enflasyonun çift hanelerde seyrediyor olması bir diğer etken de işte AK Parti içinde kendisini gösteren ve AK Parti’ye aşırı sağa kaymasından dolayı mesafe koyan bu “beyaz sağ seçmen” kitlesi. 

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  • gürkan

    23.12.2017 12:02:21

    AKP, başkanının yönetiminde zaten fabrika ayarlarında. Kim kimi kandırıyor. Şu andaki durum fabrika ayarıdır. Önceki bu günlere gelmek içindi daha annamadınız mı..

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