AKP'nin temiz dediği medya düzeni bu mu?

Karar yazarı Elif Çakır, bugünkü yazısında AKP iktidarını destekleyen medyaya ciddi eleştiri getirdi.

Elif Çakır'ın ilgili yazısının bir bölümü şöyle:

"AK Parti’nin cevaplaması gereken soru şu: İktidara geldiğinde “kirli medya” dediği, iktidar olup muktedir olamadığı dönemde eleştirdiği, reddettiği o medyanın yerine, muktedir olunca nasıl bir medya koyabildi? AK Parti’nin temiz dediği medya düzeni bu mudur? Bu medya düzeni ile nasıl bir toplum inşa etmeyi, nasıl bir gençlik yetiştirmeyi düşünüyor mesela! Çünkü bir davanın var olması kadar o davayı kimlerin savunduğu da önemli."