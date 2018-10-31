AKP Sözcüsü Çelik: Ciddiye almayın, onun anlayacağı işler değil bunlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Kati Piri'nin İstanbul Havalimanı ile ilgili açıklamaları ilgili olarak da "Kati Piri'yi ciddiye almayın, onun anlayacağı işler değil bunlar. Türkiye raportörü olmasına rağmen maalesef Türkiye'yi tanımamış birisidir." ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamada, asgari ücret komisyonunun zamanında toplanacağını ve herhangi bir şekilde takvimde oynama olmayacağını söyledi. Çelik, "Türkiye, bu kadar sistematik ve vahşi bir saldırıyı kendi imkanlarıyla atlatmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye tarafından en sert cevap verilecek

Yunanistan'ın karasularını kademeli artıracağı iddiası ile ilgili Çelik, "Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum." dedi. Çelik, Yunanistan'ın karasularının kademeli olarak artırılmasıyla ilgili en ufak çabaya, Türkiye tarafından en sert cevabın verileceğini belirtti.

'Üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz'

Kaşıkçı cinayetine dair de Ömer Çelik, "Cesedin yerini öğrenmek istiyoruz, yerli işbirlikçinin kim olduğunun makamlarımıza iletilmesini istiyoruz." dedi. Çelik, "Bu, yüksek düzeyden bir talimat verilmeden gerçekleştirilecek bir eylem değildir." açıklamasında bulundu. Kaşıkçı cinayeti ilgili, "Kimseyi peşinen suçlamıyoruz." diyen Çelik, "Ama hiçbir şeyin örtülmesine de müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.