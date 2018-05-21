AKP ve CHP aday listelerini YSK'ye sundu

AKP'nin, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi YSK'ye sunuldu. CHP de 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlanan aday listesini YSK'ya sundu.

AKP'nin YSK'ya sunduğu listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. Binali Yıldırım, İzmir 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı. En genç aday Kocaeli'den AKP'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu. 167 milletvekili yeniden aday Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu. Milletvekili adaylarının 466'sı da evli. Sporcular da listede Aday Listesinde, motosikletçi Kenan Sofuoğlu, güreşçi Selçuk Çebi ve teknik direktör Alpay Özalan da yer aldı. 65. Hükümet'te görev alan bazı bakanlar listede yok 65. Hükümet'te görev alan Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB Bakanı Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Ekonomi Bakanı Zeybekci, Maliye Bakanı Ağbal listede yer almadı. *** CHP'nin aday listesi de YSK'ye teslim edildi CHP'nin, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2'nci bölge 1'inci sıradan aday oldu. *** Tıklayınız: CHP milletvekili aday listesi belli oldu: Abdüllatif Şener ismi dikkat çekti AA

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