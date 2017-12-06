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6 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

AKP ve MHP, yüzde 50+1’i bulamıyor

06 Aralık 2017, Çarşamba 17:14
Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, hükümete yakınlığıyla bilinen anket şirketi MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ile görüşmesini ve seçim anketini köşesine taşıdı.

Buna göre, AKP ve MHP’nin ittifakında yüzde 50+1 oy oranına ulaşılmıyor. Takan’ın “Sarayın anketçisi açıkladı; AKP-MHP 50 artı 1 olmuyor” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle: Sahada durum ne?.. ABD’de görülen dava, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası belgeleri seçmende nasıl bir etki bırakmış? Bu konuda sahada çalışma yapan iktidara yakınlığı ile bilinen MAK araştırma şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat ile görüştüm.

AKP’ye oy verebilecek seçmende bir uzaklaşma alanı oluştu 

“AKP’nin şu anda yüzde 40 oyunun kilitlendiğini ileri süren Mehmet Ali Kulat’ın şu saha tespiti de çok dikkat çekici; “Erdoğan’ı kesin sevenlerle sevmeyenler oranı 40’a 40. Geri kalan yüzde 20’yi konuşuyoruz. İşte o yüzde 20’nin içinde AKP’ye sempatik bakanlar ‘ha bak gördün mü’ boyutunda bir dil kullanmaya başladılar. AKP’ye oy verebilecek seçmende bir uzaklaşma alanı oluştu.” Şu andaki seçmen tercihlerini, “CHP kararsızları dağıttığında yüzde 25’te duruyor. MHP barajın altında inmiş gözüküyor. Şu anda yüze 7-8 bandında bir MHP var” diye özetleyen Kulat, Güneydoğu’daki durum ile de ilginç şeyler söyledi;(…). 

Etiketler: akp, mhp
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