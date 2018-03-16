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16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

AKP'ye oy verenler de OHAL'e karşı

16 Mart 2018, Cuma 17:30
OHAL Karşıtı İnisiyatif, Pİ-AR araştırmanın 'OHAL' anketini yayınladı.

OHAL Karşıtı İnisiyatif, Pİ-AR araştırma şirketinin OHAL'in etkileri üzerine 26 ilde 2 bin 460 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde yapılan açıklamaya göre AKP seçmeninin yüzde 35'i OHAL'in uzatılmasını istemiyor. OHAL ile Türkiye'nin daha güvenilir bir ülke olduğuna ise 10 kişiden 5'i katılmıyor. 

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Aralık ayından bu yana faaliyet gösteren inisiyatif bugüne dek İstanbul ve Ankara’da, “OHAL’de Demokrasi BU HAL’de Seçim Olmaz Uzatma” sloganıyla iki panel gerçekleştirdi. İnisiyatif bu kez bir kamuoyu yoklamasıyla gazetecilerin karşısına çıktı. 26 ilde 2 bin 460 kişi ile yapılan ankette OHAL’e dair sorulara yanıt arandı. Anket sonucunda elde edilen veriler şöyle:

AKP’YE OY VEREN ÇOĞUNLUK OHAL’İN UZAMASINA KARŞI

OHAL’e ilişkin kamuoyu yoklamasında, katılımcıların 1 Kasım Genel Seçiminde oy verdikleri partiye göre OHAL’in uzatılıp uzatılmaması sorusuna verdikleri yanıtlar yer aldı. Buna göre AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 35.5’i OHAL’in uzatılmamasını isterken yüzde 33.1’i OHAL’in sürmesini destekliyor. AK Parti seçmeninin yüzde 31.4’ünün ise bu konuda herhangi bir fikri yok. CHP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 85.7’si ise OHAL’in uzatılmasına karşı. MHP’li seçmenin yüzde 36’sı OHAL’in uzatılmasını desteklerken HDP’ye oy verenlerin yüzde 95.5 gibi büyük çoğunluğu OHAL’in uzatılmasına karşı olduğunu belirtti.

YÜZDE 85.5 İHRAÇLAR HAKLIDIR İFADESİNE KATILMIYOR

OHAL döneminde bugüne dek 110 binin üzerinde kamu çalışanı ihraç edildi. İnisiyatif’in anketine göre toplumun yüzde 85.5’i ‘görevden çıkarılmaların tümü haklıdır’ ifadesine katılmıyor. ‘Görevden çıkarılmaların tümü haksızdır’ diyenlerin oranı ise yüzde 55.8. İnisiyatife göre bu konuda haklıdır ve haksızdır diyenlerin oranlarının birbirini tamamlamıyor olması kamu vicdanının rahatsızlığını gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 67.9’u OHAL uygulaması olmadan da ülke güvenliğinin sağlanabileceğini düşünüyor. OHAL olmadan ülke güvenliğinin sağlanamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 12.3 iken bu konuda fikri olmayanların oranı 19.8 olarak geçti kayıtlara.

OHAL İLE TÜRKİYE’NİN DAHA GÜVENLİ BİR ÜLKE OLDUĞUNA 10 KİŞİDEN 5’İ KATILMIYOR

'OHAL sayesinde Türkiye daha güvenli bir ülke olmuştur' ifadesine her 10 kişiden üçü katılıyor. 10 kişiden 5’i ise OHAL döneminde Türkiye’nin daha güvenli bir yer olmadığına inanıyor. Darbe girişimine katılmayan ve terör örgütleriyle bağı kanıtlamayanların ihraç edilmelerine yüzde 76.9 oranında karşı durulurken yüzde 23.1 ihraçları destekliyor.

ÇOĞUNLUĞA GÖRE OHAL ÜLKE EKONOMİSİNİ OLUMLU ETKİLEMEDİ

OHAL’in ekonomiyi olumsuz etkilediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 55.8. OHAL’in ekonomide olumlu bir tablo oluşturduğunu savunanlar yüzde 9.8 iken hem olumlu hem olumsuz olarak yanıt verenler yüzde 25.1’e denk düşüyor. Bu konuda yüzde 9.3’ün ise bir fikri yok.

OHAL’in tekrar uzatılmasına karşı olanlar yine çoğunluğa denk düşüyor. OHAL’in uzatılmasını istemeyen yüzde 45.4’e karşılık yüzde 18.6 OHAL’in sürmesini istiyor. Bu konuda da yüzde 26.4’e denk düşen katılımcıların fikri yok. OHAL’in TBMM’yi işlevsiz hale getirdiğini düşünenlerin oranı yüzde 51.3 iken yüzde 32.8 TBMM’nin bu süreçte işlevini kaybetmediğini aktardı.

Artı Gerçek

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