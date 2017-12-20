AKP'yi işgal davasında 15 askere müebbet

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında 4'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 15 asker müebbet hapis cezası aldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP İstanbul İl Başkanlığı binasını işgal davasında karar açıklandı. İki binbaşının da aralarında bulunduğu 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, 11 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 60'ı er 75 sanık hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve ‘Meclis'i ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmaya teşebbüs' suçlamasıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istenmişti. Mahkeme, tutuksuz yargılanan 60 erin dosyasını, tutuklu yargılanan 15 rütbeli askerin dosyasından ayırmıştı.

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