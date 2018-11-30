Aksaray Belediyesi’nden ‘sosyal çocuk’ projesi

Aksaray Belediyesi tarafından, çocukları televizyondan ve sosyal medya bağımlılığından kurtarmak ve yeteneklerini kullandırarak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla açılan Aksaray Çocuk Aktivite Merkezi’nde her gün bin çocuk eğitim alabilecek.

Aksaray’da hayata geçirilen Çocuk Aktivite Merkezi, (Sosyal Çocuk ve Eğitim Merkezi’nde) her gün 6-14 yaş aralığındaki bin çocuk ücretsiz olarak hem eğlenecek hem de ilgi duydukları alanlarda eğlendirici eğitimler görecekler.

Asırlık oyuncaklar sergilenecek

Aksaray Belediyesi tarafından planlanan ve yapımı tamamlanan merkezde, 150 kişilik drama salonu, zeka atölyeleri, tiyatro salonu, içinde 100 yıllık oyuncakların da bulunduğu oyuncak müzesi, kütüphane, robotik kodlama merkezi, ahşap atölyesi yer alacak.

Bu merkezde, binlerce oyuncak, eğitici materyal ve bakanlığın tavsiye ettiği çocuk kitapları da ücretsiz olarak çocukların kullanımına sunulurken, psikologlar, okul öncesi öğretmenler, bilim sanat öğretmenleri, robotik kodlama mühendisleri ve pedagoglar da görev yapacaklar.

'Çocuklar yeteneklerini pekiştirecek'

Açılışa katılan Aksaray Valisi Ali Mantı çocuklara yönelik böyle bir projenin geliştirilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi ve Aksaray Belediyesi'ne teşekkür etti.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da, çocukların, tablet, telefon ve televizyon bağımlılığından kurtarmak ve ilgi duydukları alanlarda eğlendirici eğitimler görebilecekleri bir ortam oluşturmak amacıyla “Sosyal Çocuk ve Eğitim Merkezi’ni kurmaya karar verdiklerini açıkladı. Yazgı, Türkiye’de her alanda bir çocuk merkezi bulunduğunu ancak ilk kez tüm branşların bir arada olduğu böyle bir kompleks çocuk merkezinin Aksaray’da hayata geçirildiğini söyledi.

Yazgı şöyle devam etti:

“Aksaray Sosyal Çocuk ve Eğitim Merkezi’nde, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirebileceği sosyalleşirken eğlenip, öğrenebileceği, yeteneklerini pekiştirebileceği, duygusal, sosyal, bilişsel ve bedensel gelişimini destekleyecek, eğlence hobi, eğitsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler yer alacak. Çocuk hangi alana ilgi duyuyorsa, o alandaki faaliyetlere katılabilecek. Teknolojiye ilgi duyuyorsa robotik kodlama yapacak, el becerisi varsa kendi oyuncağını yapacak ve drama eğitimi alabilecek Hafta içi okulları sırayla davet edeceğiz, hafta sonu da her aile önceden randevu alarak çocuğunu getirebilecek. Çevre illerdeki okullara da davetiye göndereceğiz.”

Çocuklar için tiyatro gösterisi yapıldı

Tiyatrocu Ahmet Yenilmez'de çocuklar için kurulan oyun ve eğlence merkezinin açılışına katıldı. Çocuklarla birlikte fotoğraf çektiren Yenilmez, ardından kısa bir tiyatro gösterisinde bulundu. Açılışa ilginin yoğun olduğu Çocuk Aktivite Merkezi'nde 7'den 77'ye herkes eğlendi.