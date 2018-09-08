Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 43 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsünün otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul-Gaziantep seferini yapan Mahmut Tuşgul (49) idaresindeki 27 PB 712 plakalı Seç firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara-Aksaray karayolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma, soruşturma başlattı. AA

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