Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 43 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsünün otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.
Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul-Gaziantep seferini yapan Mahmut Tuşgul (49) idaresindeki 27 PB 712 plakalı Seç firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara-Aksaray karayolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma, soruşturma başlattı.
AA