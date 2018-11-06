"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Akşener: Durum iyiye gitseydi açıklamaları damat değil kendisi yapardı

06 Kasım 2018, Salı 10:14
Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'FETÖ'nün siyasi ayağının öğrenilmesinin istenmediğini söyleyerek, "FETÖ'nün milletvekili, başkanlık divanı üyesi, grup başkan vekili yok muydu?" diye sordu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Doğu Türkistan’da AKP susuyor, Andımız konusunda CHP susuyor. Biz neyi görüyorsak onu söylüyoruz neye inanıyorsak onu haykırıyoruz. Bu yüzden başımız dik, sesimiz gür. Biz milletin partisiyiz, biz milletin ta kendisiyiz.

 "FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkmasını istemiyorlar"

"Bu hain FETÖ’nün, hiç vekili yok muydu, hiç grup başkanvekili yok muydu? Hiç genel başkan yardımcısı yok muydu? Milletimiz bu sorulara cevap istiyor. Verdiğimiz önerge AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Geçtiğimiz hafta yine önerge verdik. FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın diye. Yine reddedildi. FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkmasını istemiyorlar. Ama milletvekilleri bir gün, İYİ Parti’nin bu önergesine elbette 'evet' diyecek. Ve o hain kalkışmaya şehit vermiş milletimiz, gerçekleri er ya da  geç öğrenecek. Biz, bize neden karşı olduklarını biliyoruz. Biz HDP ile aynı tarafta olmayız diyorlar. Ama bakın ki askerimizin donarak şehit olması araştırılsın diyoruz, HDP ile aynı oyu kullanıyorlar."

"Asla unutmayız, asla affetmeyiz, asla affetmeyeceğiz"

İYİ Parti'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önerisine hayır oyu veren MHP'ye seslenen Akşener, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'Biz İYİ Parti'nin önergesine evet oyu vermeyiz.' Bu bahanelere sığınanlara buradan çağrıda bulunuyorum; İYİ Parti'nin önergesine evet demek, size ağır geliyorsa buyurun siz getirin, biz evet diyelim."

"Cumhurbaşkanı maaşının 75 bin liraya çıkarılmasını onaylamadık. İktidarın Amerika'ya gidip diz çökmesini, papazı yolcu etmesini de asla unutmayız, asla affetmeyiz, asla affetmeyeceğiz.

"Değerli milletvekilleri, iktidarın basiretsiz kararları ve tutarsız politikaları nedeniyle krizin ağırlaşacağı günlere doğru yol alıyoruz. Memleketine giren, pazara giden bunun farkında. Damat Berat örnek olduğumuzu söylese de millet cebinin azaldığının farkında. Cep delik cepken delik. Kriz gittikçe derinleşiyor. Cumhurbaşkanının ekonomik konulara hiç girmemesi ekonominin kötüye gittiğini gösteriyor. Ekonomide durum iyiye gitseydi açıklamaları damat değil kendisi yapardı. Damat Berat'sa hızını alamayıp ekonomimiz dünyaya örnek oluyor diyor. Damat ne zaman konuşsa dolar konuşuyor. Bu damada ne yatırımcılar ne de millet güveniyor.

"Dünyanın ilk on ekonomisine gireceğiz diyorlardı, ilk yirmideki yerimizi bile kaybediyoruz. Üretim durma noktasında. Üretimde olduğu gibi tüketim de durma noktasında. Firmalar küçülüyor, işçi çıkarıyor. Ne üretebiliyoruz ne tüketebiliyoruz. Damat Berat’ın ‘ekonomide dengeleme’ dediği işte bu. Sıfıra sıfır elde var sıfır." dedi.

Yıllardır üretmeden, dışarıdan borç alındığını savunan Akşener, "Parayı betona gömerek oluşturdukları yalancı baharın da sonuna geldik. Kredi faizleri, kurdaki artışlar  ve firmaların nakit sıkıntısı nedeniyle, üretim tamamen durma noktasına geldi. Enflasyon canavarı yüzde 25.2 ile son 15 yılın zirvesini gördü. Enflasyondaki artış nedeniyle tüketim de durma noktasına geldi." diye konuştu.

Havaalanı, hastane, köprü ve otoyolların dış borçla özel sektöre yaptırıldığını, bu yatırımların toplanan vergilerle yapılmış gibi gösterildiğini ve ihaleyi alan firmalara gelir garantisi verildiğini öne süren Akşener, "Tarlasına buğday eken çiftçiye, fındık, narenciye, domates, biber üreticisine gelir garantisi verdiniz mi? Sabah dükkanını açan esnafa gelir garantisi verdiniz mi? Küçük ve orta sanayiciye gelir garantisi verdiniz mi?" diye sordu.

"Çalışanlara kriz zammını bir an önce yapın"

Ekonomik sıkıntıların önüne geçmek için hükümete daha önce yaptıkları önerileri anımsatan Meral Akşener, asgari ücretten vergi alınmaması, lüks tüketim hariç KDV'nin yüzde 18'den yüzde 10'a düşürülmesi gerektiğini  bildirdi.

Akşener, üst düzey ekonomi bürokratlarının liyakat ilkesine uygun olarak değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti: 

"2019 yılı bütçesini revize ederek, gerçekçi hale getirin. 1 Aralık'tan itibaren uygulanmak üzere, yeni bir acil eylem planı hazırlayın. Mevcut veriler ışığında, bir orta vadeli plan hazırlayın. Sanayi ve tarımda 3 yıllık gerçekçi bir üretim reformu ve yatırım planı yapın. Yabancı tekeline girmiş üretim alanlarını yeniden düzenleyin. Bütçenin kıyısına köşesine sakladığınız ya da bütçe dışı bıraktığınız hastane, köprü, tünel, havaalanı ve enerji alanındaki kamu-özel işbirliği sözleşmelerini, kar marjlarını düşürerek, Türk lirasına çevirin. Varlık fonunu kapatıp, tüm kurumları Hazineye geri verin ve Sayıştay denetimine açın. Kamuda lüks tüketime ve israfa son verin. Tasarruf, yatırımları iptal etmek değil, savurganlığa son vermektir. Sanayi ve tarımda yatırımları devam ettirin. Çalışanlara kriz zammını bir an önce yapın. Elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 50’lik zammı iptal edin."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini iktidara taşıyan ve yıllardır orada tutan vatandaşlara sırtını döndüğünü ileri süren Akşener, çocuğuna pantolon alamadığı için canına kıyan babaların, iş bulamadığı için kendini yakanların sorumlusunun iktidar olduğunu belirtti.

Akşener, "AK Parti ile HDP'nin birlikte yol yürüdüklerini" iddia ederek, "HDP sözcüleri iki haftadır, açık açık Erdoğan’a iş birliği çağrısında bulunuyor. İktidar da dünkü çözüm ortağı HDP'ye göz kırpıyor. Türklüğü hedef alarak, HDP'nin davetine örtülü onay veriyor. Aralarına girecek değiliz. Buyursunlar, beraber yürüsünler, anılarını tazelesinler. Varsın birileri de bu işi perdeleme pozları versin. Erdoğan, milliyetçiler ile PKK'yı aynı kefeye koyarken, varsın birileri de yana çekilip sussun." diye konuştu.

"Namazda gözü, ezanda kulağı olmayan birilerinin içinde, böyle bir ukde kalmış olabilir?"

Türkçe ezan tartışmalarına da değinen Akşener, "Durup dururken Türkçe ezan diye bir mesele varmış gibi yaygara yapıyorlar. Ne Türkçe ezanı kardeşim? Milletin böyle bir gündemi mi var? Namazda gözü, ezanda kulağı olmayan birilerinin içinde, böyle bir ukde kalmış olabilir? Onlardan biri iktidara pas atar gibi, bir tweet atıyor. İktidar da sanki böyle bir ihtimal varmış gibi dönüp dönüp, bunu gündeme getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

Etiketler: Akşener
Okunma Sayısı: 411
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Cahit Turhan'dan öğretmenlere indirim armağanı

    Katar Emiri: Ablukanın olumsuz etkilerini aşmayı başardık

    Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı' ve İran'a yönelik yaptırım açıklaması

    CHP'li Salıcı'dan İnce açıklaması: Kendisi partimiz açından önemli bir değer

    Akşener: Durum iyiye gitseydi açıklamaları damat değil kendisi yapardı

    New York Times gazetesi, Yemen'deki trajediyi bir kez daha gözler önüne serdi

    Karadeniz'de tehlikeli dakikalar

    Enflasyonda son 15 yılın rekoru

    Obezite cerrahisi son çare mi?

    Filistin uyardı: İsrail’e sporla yaklaşmayın

    ‘120 AVM bankalara geçebilir’

    Cihangir İslam'a STK'lardan destek

    ‘Deprem kadar tsunamiye de hazırlıklı olmak gerekir’

    Enerji Bakanı: Zamları geri alamayız

    Suudi Arabistan: "Kaşıkçı'nın katilleri adalete teslim edilecek"

    Ortaylı: 'İngiliz uşağıydı' gibi yorumlardan kaçınmak gerekir

    Trump'tan yeni yaptırım açıklaması: Yavaş gitmek istiyorum

    İran'dan BM'ye mektup: ABD'den hesap sorun

    ABD, İran'a yönelik yeni ambargo listesini yayımladı

    Bolton'dan İran'a "daha fazla yaptırım" gelecek tehdidi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lı doktorlar: Meclis bu zulme geçit vermesin
    Genel

    Cihangir İslam'a STK'lardan destek
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin ağırlaşan adalet sorunu
    Genel

    Karadeniz'de tehlikeli dakikalar
    Mustafa Göknur

    Mânevî terakkî ve mânen zulme iştirak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ‘120 AVM bankalara geçebilir’
    Genel

    Enflasyonda son 15 yılın rekoru
    Ahmet BATTAL

    Boşanma öncesi arabuluculuk nerede?
    Süleyman KÖSMENE

    Herkese gözüken her şeyde iki şahit

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.