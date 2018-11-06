Akşener: Durum iyiye gitseydi açıklamaları damat değil kendisi yapardı

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'FETÖ'nün siyasi ayağının öğrenilmesinin istenmediğini söyleyerek, "FETÖ'nün milletvekili, başkanlık divanı üyesi, grup başkan vekili yok muydu?" diye sordu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Doğu Türkistan’da AKP susuyor, Andımız konusunda CHP susuyor. Biz neyi görüyorsak onu söylüyoruz neye inanıyorsak onu haykırıyoruz. Bu yüzden başımız dik, sesimiz gür. Biz milletin partisiyiz, biz milletin ta kendisiyiz.

"FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkmasını istemiyorlar"

"Bu hain FETÖ’nün, hiç vekili yok muydu, hiç grup başkanvekili yok muydu? Hiç genel başkan yardımcısı yok muydu? Milletimiz bu sorulara cevap istiyor. Verdiğimiz önerge AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Geçtiğimiz hafta yine önerge verdik. FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın diye. Yine reddedildi. FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkmasını istemiyorlar. Ama milletvekilleri bir gün, İYİ Parti’nin bu önergesine elbette 'evet' diyecek. Ve o hain kalkışmaya şehit vermiş milletimiz, gerçekleri er ya da geç öğrenecek. Biz, bize neden karşı olduklarını biliyoruz. Biz HDP ile aynı tarafta olmayız diyorlar. Ama bakın ki askerimizin donarak şehit olması araştırılsın diyoruz, HDP ile aynı oyu kullanıyorlar."

"Asla unutmayız, asla affetmeyiz, asla affetmeyeceğiz"

İYİ Parti'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önerisine hayır oyu veren MHP'ye seslenen Akşener, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'Biz İYİ Parti'nin önergesine evet oyu vermeyiz.' Bu bahanelere sığınanlara buradan çağrıda bulunuyorum; İYİ Parti'nin önergesine evet demek, size ağır geliyorsa buyurun siz getirin, biz evet diyelim."

"Cumhurbaşkanı maaşının 75 bin liraya çıkarılmasını onaylamadık. İktidarın Amerika'ya gidip diz çökmesini, papazı yolcu etmesini de asla unutmayız, asla affetmeyiz, asla affetmeyeceğiz.

"Değerli milletvekilleri, iktidarın basiretsiz kararları ve tutarsız politikaları nedeniyle krizin ağırlaşacağı günlere doğru yol alıyoruz. Memleketine giren, pazara giden bunun farkında. Damat Berat örnek olduğumuzu söylese de millet cebinin azaldığının farkında. Cep delik cepken delik. Kriz gittikçe derinleşiyor. Cumhurbaşkanının ekonomik konulara hiç girmemesi ekonominin kötüye gittiğini gösteriyor. Ekonomide durum iyiye gitseydi açıklamaları damat değil kendisi yapardı. Damat Berat'sa hızını alamayıp ekonomimiz dünyaya örnek oluyor diyor. Damat ne zaman konuşsa dolar konuşuyor. Bu damada ne yatırımcılar ne de millet güveniyor.

"Dünyanın ilk on ekonomisine gireceğiz diyorlardı, ilk yirmideki yerimizi bile kaybediyoruz. Üretim durma noktasında. Üretimde olduğu gibi tüketim de durma noktasında. Firmalar küçülüyor, işçi çıkarıyor. Ne üretebiliyoruz ne tüketebiliyoruz. Damat Berat’ın ‘ekonomide dengeleme’ dediği işte bu. Sıfıra sıfır elde var sıfır." dedi.

Yıllardır üretmeden, dışarıdan borç alındığını savunan Akşener, "Parayı betona gömerek oluşturdukları yalancı baharın da sonuna geldik. Kredi faizleri, kurdaki artışlar ve firmaların nakit sıkıntısı nedeniyle, üretim tamamen durma noktasına geldi. Enflasyon canavarı yüzde 25.2 ile son 15 yılın zirvesini gördü. Enflasyondaki artış nedeniyle tüketim de durma noktasına geldi." diye konuştu.

Havaalanı, hastane, köprü ve otoyolların dış borçla özel sektöre yaptırıldığını, bu yatırımların toplanan vergilerle yapılmış gibi gösterildiğini ve ihaleyi alan firmalara gelir garantisi verildiğini öne süren Akşener, "Tarlasına buğday eken çiftçiye, fındık, narenciye, domates, biber üreticisine gelir garantisi verdiniz mi? Sabah dükkanını açan esnafa gelir garantisi verdiniz mi? Küçük ve orta sanayiciye gelir garantisi verdiniz mi?" diye sordu.

"Çalışanlara kriz zammını bir an önce yapın"

Ekonomik sıkıntıların önüne geçmek için hükümete daha önce yaptıkları önerileri anımsatan Meral Akşener, asgari ücretten vergi alınmaması, lüks tüketim hariç KDV'nin yüzde 18'den yüzde 10'a düşürülmesi gerektiğini bildirdi.

Akşener, üst düzey ekonomi bürokratlarının liyakat ilkesine uygun olarak değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"2019 yılı bütçesini revize ederek, gerçekçi hale getirin. 1 Aralık'tan itibaren uygulanmak üzere, yeni bir acil eylem planı hazırlayın. Mevcut veriler ışığında, bir orta vadeli plan hazırlayın. Sanayi ve tarımda 3 yıllık gerçekçi bir üretim reformu ve yatırım planı yapın. Yabancı tekeline girmiş üretim alanlarını yeniden düzenleyin. Bütçenin kıyısına köşesine sakladığınız ya da bütçe dışı bıraktığınız hastane, köprü, tünel, havaalanı ve enerji alanındaki kamu-özel işbirliği sözleşmelerini, kar marjlarını düşürerek, Türk lirasına çevirin. Varlık fonunu kapatıp, tüm kurumları Hazineye geri verin ve Sayıştay denetimine açın. Kamuda lüks tüketime ve israfa son verin. Tasarruf, yatırımları iptal etmek değil, savurganlığa son vermektir. Sanayi ve tarımda yatırımları devam ettirin. Çalışanlara kriz zammını bir an önce yapın. Elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 50’lik zammı iptal edin."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini iktidara taşıyan ve yıllardır orada tutan vatandaşlara sırtını döndüğünü ileri süren Akşener, çocuğuna pantolon alamadığı için canına kıyan babaların, iş bulamadığı için kendini yakanların sorumlusunun iktidar olduğunu belirtti.

Akşener, "AK Parti ile HDP'nin birlikte yol yürüdüklerini" iddia ederek, "HDP sözcüleri iki haftadır, açık açık Erdoğan’a iş birliği çağrısında bulunuyor. İktidar da dünkü çözüm ortağı HDP'ye göz kırpıyor. Türklüğü hedef alarak, HDP'nin davetine örtülü onay veriyor. Aralarına girecek değiliz. Buyursunlar, beraber yürüsünler, anılarını tazelesinler. Varsın birileri de bu işi perdeleme pozları versin. Erdoğan, milliyetçiler ile PKK'yı aynı kefeye koyarken, varsın birileri de yana çekilip sussun." diye konuştu.

"Namazda gözü, ezanda kulağı olmayan birilerinin içinde, böyle bir ukde kalmış olabilir?"

Türkçe ezan tartışmalarına da değinen Akşener, "Durup dururken Türkçe ezan diye bir mesele varmış gibi yaygara yapıyorlar. Ne Türkçe ezanı kardeşim? Milletin böyle bir gündemi mi var? Namazda gözü, ezanda kulağı olmayan birilerinin içinde, böyle bir ukde kalmış olabilir? Onlardan biri iktidara pas atar gibi, bir tweet atıyor. İktidar da sanki böyle bir ihtimal varmış gibi dönüp dönüp, bunu gündeme getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.