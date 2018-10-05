"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Akşener'in evinin önündeki izinsiz gösteriye Valilikten soruşturma

05 Ekim 2018, Cuma 11:37
İstanbul Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dün saat 23.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır. Sayın Genel Başkan'ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükûnuna yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir" denildi.

DHA

Etiketler: İstanbul, İYİ Parti, Meral Akşener, protesto
Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Gece vakti adam yollamak, mafyaların raconunda bile yoktur"

    Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

    Akşener'in evinin önündeki izinsiz gösteriye Valilikten soruşturma

    Şeker fabrikalarının arsaları da satılıyor

    Batman şehitlerinden 4'ü memleketlerine uğurlandı

    Güney Kore eski devlet başkanına 15 yıl hapis

    OHAL komisyonu 36 bin başvuruyu sonuçlandırdı

    Doğu Karadeniz'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi

    Erdoğan'dan AB üyeliği için referandum sinyali

    Mursi'ye 5 yıl içinde 4 kez görüş izni verildi

    Partilere çağrı: Sözünüzü tutun

    Trans yağlar ölüm sebebi

    Maaşı artan var mı?

    ‘Kantarın topuzuna mukayyet olun’

    Çözüm af değil, rehabilite

    Avcı: Meclis olanlardan habersiz

    Yine yüreğimiz yandı

    Silahsızlanma çağrısı

    Fenerbahçe, Spartak Trnava maçından 2-0 galip ayrıldı

    Batmanlılar teröre karşı yürüyecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Avcı: Meclis olanlardan habersiz
    Genel

    Beni cemaatlerin aleyhinde asla konuşturamazsınız
    Genel

    ‘Kantarın topuzuna mukayyet olun’
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enflasyon canavarı
    Genel

    Partilere çağrı: Sözünüzü tutun
    Süleyman KÖSMENE

    Cezaevini medreseye çeviren setten aldınız mı?
    Genel

    Çözüm af değil, rehabilite
    Ali FERŞADOĞLU

    Mezheplerin Kur’ân’daki yeri nedir?
    Genel

    Trans yağlar ölüm sebebi
    Genel

    Maaşı artan var mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.