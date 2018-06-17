Akşener'in katılacağı televizyon programına yasaklama

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in konuk olacağı ve Sultanahmet'teki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda yapılacak olan 'Uğur Dündar'la Halk Arenası' programına ilçe seçim kurulundan yasak geldiği belirtildi.

İYİ Parti basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, programın yapılmasına daha önce İstanbul valiliği izin vermiş, AKP yetkililerin konuyla ilgili itirazını reddeden il seçim kurulu da programın söz konusu parkta yapılabileceği görüşünü bildirmişti. İlçe seçim kurulunun tüm izinlere rağmen 'Program yapılamaz' dediği alanda Ramazan ayında özel bir televizyon kanalı için Nihat Hatipoğlu'nun 30 gün boyunca program yaptığı belirtildi. Halk TV'deki programın 17 Haziran pazar günü yapılması planlanıyordu. Programın açık alanda yapılması düşünülünce, İYİ Parti il yönetimi, İstanbul valiliğine izin başvurusu yaptı. Valilikten izin çıkması üzerine programın Sultanahmet'teki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda yapılacağı duyuruldu. İYİ Parti'nin açıklamasına göre, geçen hafta programın yerine AKP'li yetkililerden itiraz geldi. İtirazı diğer partilerin görüşleri ile değerlendiren il seçim kurulu "Programın başvurusu yapılan alanda yapılmasında sakınca yoktur" dedi. İkinci kez izin çıkan alan için cumartesi günü akşam saatlerinde devreye Fatih İlçe Seçim Kurulu girdi. Kurul söz konusu programın Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda yapılamayacağını bildirdi. İlçe seçim kurulunun herhangi bir başvuru yapılmaksızın devreye girdiği bildirildi. İYİ Parti il yönetimi konuyla ilgili il seçim kuruluna itirazda bulunacağını açıkladı. Akşener'in katılacağı Halk TV'deki Uğur Dündar'la Halk Arenası programı aynı gün ve saatte Büyükçekmece Kültür Park'ta yapılacak. Sputnik Türkiye

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