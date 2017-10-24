Akşener’in partisi kurulmadan 5 vekile sahip

MHP’den ihraç edildikten sonra bir süredir yeni parti kurma hazırlığı yapan Meral Akşener’in partisine Aytun Çıray da katıldı.

CHP’den istifa eden İzmir milletvekili Çıray ile beraber Akşener’in 5 vekili oldu. Hürriyet’tin haberine göre, MHP Genel Başkanlığı’na aday isimlerden olan Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Kasım 2016’da disiplin kurulu kararıyla partiden ihraç edildi. Yine MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Isparta Milletvekili Nuri Okutan da geçen Mart ayında parti ‘disiplinine aykırılık’ iddiasıyla ihraç edildi. Söz konusu dört isim de Meral Akşener ile birlikte hareket ederek önce anayasa değişikliği referandumunda ‘hayır’ oyu için çalıştı ardından da yeni partinin hazırlık çalışmalarında yer aldı. İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın CHP’den istifası etmesiyle Akşener’in partisine kurulmadan katılan vekil sayısı 5’e ulaşmış oldu.

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